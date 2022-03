Ecco la 'road map' per uscire dall'emergenza Covid

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri ha tenuto una conferenza stampa insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, per illustrare le decisioni sull'uscita dalla fase di emergenza.

Prima di spiegare nel dettaglio i provvedimenti, definiti “importanti, che eliminano quasi tutte le restrizioni”, Draghi ha annunciato che a fine marzo, con il termine dello Stato di emergenza, scioglieremo il Comitato tecnico-scientifico. Il lavoro proseguirà con Istituto superiore di sanità e Consiglio superiore di sanità. A nome del Governo, devo dire grazie a Franco Locatelli, Silvio Brusaferro e tutti i membri del Cts, che hanno dato un supporto straordinario alle decisioni difficilissime che sono state prese, sempre sulla base della scienza”.

“Grazie al ministro Speranza, che ha gestito la pandemia dall’inizio alla fine. Desidero esprimergli la mia gratitudine, personale, del Governo e degli italiani. Grazie anche al Governo precedente, che ha preso decisioni in straordinaria difficoltà. Siamo stati il Paese che per primo si è trovato ad affrontare l’emergenza Covid. E devo dire grazie ai cittadini, che sono stati bravissimi. Non è un caso se l’Italia ha una delle più alte percentuali di vaccinazione: di questo occorre andare fieri”, ha detto ancora Draghi, ringraziando poi il commissario Figliuolo e tutto il personale impegnato nella lotta alla pandemia.

“Il Green Pass? E’ stata una scelta di grande successo: i dati ci dicono che sono stati evitati quasi 80mila decessi solo nel 2021”, ha detto ancora Draghi, che ha ringraziato anche la ministra Gelmini e il presidente Fedriga per l’ottimo interlocuzione tra Governo e Regioni.

Speranza ha quindi annunciato che fino a fine anno vaccinazioni e gestione della pandemia saranno affidati a un’unità ad hoc, prima di tornare in campo al Ministero.

“Dal 31 marzo superiamo il sistema a colori, che ci ha accompagnato per molti mesi. Non ci saranno più le ordinanze del venerdì. Superiamo le quarantene per contatto, che saranno abolite per tutti. Andrà in isolamento solo chi è positivo. Questo provvedimento, in vigore dall’1 aprile, sarà fondamentale soprattutto per le scuole”, ha detto Speranza.

In merito all’obbligo vaccinale introdotto per gli Over 50 e alcune categorie (sanitari, scuola, comparto sicurezza e forze dell’ordine) “resterà vigente, ma la sospensione dal lavoro non è più prevista, tranne che per le categorie sanitarie, per cui resterà fino a fine anno. Tutti gli Over 50, invece, non dovranno avere il Green Pass rafforzato per lavorare, ma basterà quello base”.

“Sulle mascherine: fino al 30 aprile confermiamo le norme vigenti. In merito al Green Pass, andiamo verso un superamento con due step: dall’1 aprile per la gran parte dei luoghi all’aperto, dall’1 maggio al chiuso”.