Venerdì 16 dicembre, a partire dalle 15, nella sala conferenze della Comunità di Montagna di Tolmezzo, si svolgerà il primo incontro pubblico organizzato dal Consorzio Boschi Carnici incentrato su tematiche ambientali di grande attualità, al quale ne seguiranno altri due nel 2023.

L’appuntamento tratterà di 'Economia forestale collaborativa in Carnia. Il progetto NET.Fo e l’idea di Forest sharing per rilanciare la gestione sostenibile dei nostri boschi' e si pone come obiettivo la sensibilizzazione e l’approfondimento della tematica del 'Forest sharing' in Carnia.

E’ questa infatti la volontà del presidente del Consorzio Luigi Cacitti che si dichiara soddisfatto dello stato dei lavori coordinati dal direttore dell’ente Erika Andenna e volti alla crescita dell’area boschiva della Carnia in termini di sostenibilità. L’invito a partecipare all’incontro è rivolto a tutta la popolazione e, in particolare, ai proprietari boschivi, tecnici e amministratori della Carnia che possono trovare, nel Consorzio Boschi Carnici, un’importante risorsa.

In particolare, il Progetto NET.Fo in cui rientra l’incontro del 16 dicembre, coordinato dal Consorzio Boschi Carnici e finanziato dal Gal EuroLeader e dalla Regione con fondi PSR, mira a implementare il concetto di 'gestione attiva del bosco' in Carnia sia nell’ambito ordinario sia in situazioni di emergenza, legate in particolare all’infestazione del bostrico sull’abete rosso.

Il progetto Forest sharing propone una pianificazione innovativa, grazie a nuove metodologie di raccolta dati ad alto contenuto tecnologico, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le proprietà pubbliche e quelle private in due aree pilota: Monte Rest (gestione ordinaria) e Treppo-Ligosullo (gestione emergenziale causa bostrico).