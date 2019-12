Edgardo Fattor alla guida di Mediocredito Fvg

La Regione proporrà alla Giunta per le nomine del Consiglio regionale, che si riunirà la prossima settimana, il nome di Edgardo Fattor quale presidente della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia. La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, in seguito alle dimissioni del professor Alfredo Antonini, presentate il 3 dicembre al consiglio di amministrazione, e dovute alla difficoltà di conciliare il suo incarico accademico con quello all'interno dell'istituto di credito.

Zilli ha confermato "la massima stima per il professor Antonini, a cui va il ringraziamento della Regione per l'impegno e la professionalità con le quali ha svolto un incarico di grande rilievo. Una volta ottenuto il parere favorevole della Giunta per le nomine e dopo la votazione all'assemblea dei soci, che sarà convocata entro l'anno, tale responsabilità passerà ad Edgardo Fattor che, ne siamo certi, assumerà l'incarico con la stessa abnegazione di chi lo ha preceduto. Come previsto dallo statuto di Mediocredito è stato infatti individuato un professionista con esperienza di business bancario e della regolamentazione di settore, conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario e delle caratteristiche socioeconomiche del nostro territorio".

In seguito all'accordo quadro sottoscritto nel 2018 dai soci di Banca Mediocredito e alla sua ricapitalizzazione, la maggioranza del capitale dell'Istituto è stata acquisita dal Gruppo Iccrea, mentre la quota in possesso della Regione è scesa al 47 per cento. L'assessore ha quindi chiarito che "l'aumento di capitale non ha inciso sul diritto dell'Amministrazione regionale di indicare il presidente del Consiglio d'amministrazione, come sancito dallo statuto della Banca".

Edgardo Fattor, nato il 10 aprile 1946 a Cervignano del Friuli, è dottore commercialista iscritto all'Albo dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Udine dal 1985. Nel corso della sua carriera, tra i numerosi incarichi ricoperti, ha collaborato con il Tribunale di Udine e altre sedi giudiziarie ed è stato rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Danieli & C. Officine Meccaniche.