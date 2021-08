Edilizia: click day anche per le parrocchie, ma c'è chi protesta

"In pieno agosto la Regione costringe le parrocchie a un impietoso click day per la richiesta di contributi al fine di interventi edilizi. La Giunta Fedriga e il Centrodestra continuano a promuovere un sistema in cui non esiste il merito, ma solo la spartizione di denaro".



Lo afferma in una nota la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), commentando "il decreto della Direzione centrale Infrastrutture della Regione Fvg per la concessione di contributi 'una tantum' alle parrocchie (previsti dalla legge di assestamento) per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici".



"Già in passato, relativamente ai bandi riservati alle imprese, avevamo contestato questo metodo - aggiunge l'esponente dem - penalizzante e privo di una strategia che miri a un risultato positivo, ma soltanto alla distribuzione di denaro. Speriamo solo non si ripetano le brutte figure fatte dall'Amministrazione regionale a causa delle forti difficoltà di accesso al portale, segnalate da molti lo scorso anno in occasione di una procedura simile per concedere i ristori Covid".



"Le domande - spiega Santoro - vanno presentate dal 20 agosto e saranno premiate in ordine cronologico, con un'evidente corsa del click da mezzanotte, in cui non viene considerato alcun parametro di merito, ma solo la velocità di chi evidentemente era stato allertato della data del click day. In passato era stato utilizzato il criterio dell'immediata cantierabilità e in un contesto decisamente differente con i paletti imposti dal Patto di stabilità, ora nemmeno questo"."Vedremo se, come purtroppo già successo, saranno premiate alcune comunità a dispetto di altre. Da parte nostra, l'impegno fin da ora - conclude la nota del Partito democratico - sarà quello di chiedere, attraverso un emendamento nell'assestamento autunnale, la copertura di tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, come segnale positivo di attenzione verso tutti".