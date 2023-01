Edilizia, Riccardi incontra Confapi Fvg

"Costruttivo il confronto con i soci di Confapi Fvg che ringrazio per aver condiviso con fiducia con la Regione le loro preoccupazioni e le loro legittime istanze, per continuare a lavorare e far crescere il nostro territorio. In questo momento storico così complesso e che mostra ormai con evidenza la sua profonda mutazione, il dialogo chiaro e schietto con le associazioni di categoria diventa fondamentale per agire in sincrono intervenendo laddove possibile per favorire le imprese che operano in Friuli Venezia Giulia".

Lo ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto questo pomeriggio all'incontro con gli associati di Confapi (Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg), tenutosi nella sede di Udine dell'associazione di categoria. Presenti numerosi imprenditori e Denis Petrigh, presidente del Gruppo edili e affini di Confapi Fvg.

"Comprendo le difficoltà che devono affrontare le aziende edili e affini, anche per la carenza di manodopera nello specifico comparto, un problema che riguarda purtroppo anche altri settori e che si configura ormai come situazione cronica in tutto il mondo Occidentale", ha detto Riccardi.

"Complessa la situazione pure per il caro materie prime e l'aumento del costo dell'energia, dopo il blackout causato dalla pandemia: non a caso abbiamo destinato fondi aggiuntivi per evitare il rallentamento dei lavori, sia in ambito sanità che per le opere relative a Vaia - ha ricordato il vicegovernatore -. Per i cantieri pubblici relativi alle strutture sanitarie in Friuli Venezia Giulia c'è una disponibilità importante, di un miliardo di euro, gran parte erogati dalla Regione e solo in parte - circa 100 milioni di euro - derivati dal Pnrr. È a ogni modo nostro intendimento cercare ogni formula possibile per dare risposte concrete a chi opera nel settore edile e affini", ha concluso Riccardi.