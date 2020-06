Edilizia scolastica, da Roma altri 10 milioni per il Fvg

"Alla Regione arriveranno subito 10 milioni di euro, 7,9 sul Piano Regionale 2019 e 2,3 per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, risorse che vanno ad aggiungersi a quelle stanziate lo scorso 10 marzo, pari a 12,5 milioni. Il Governo continua a sostenere il territorio, che parteciperà anche al prossimo riparto da 1 miliardo del decreto Rilancio". Lo annuncia il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, assieme alla consigliera regionale dem Mariagrazia Santoro.

"Mentre si riaprono le discoteche e ripartono le sagre - rileva Santoro - la Giunta Fedriga ha un atteggiamento attendista sulla scuola. Ci sono alcune scelte preliminari che attengono al Governo, ma molte Regioni italiane si sono mosse già da tempo con i Comuni, con l’Ufficio Scolastico Regionale e anche con i privati per fare una ricognizione delle spazi che si possono rendere disponibili per avviare in sicurezza e con l’opportuno distanziamento il prossimo anno scolastico".

"Bocciando un emendamento del Pd - puntualizza Santoro - il centrodestra in Consiglio regionale ha precluso la possibilità di prendere in locazione o acquistare immobili privati per ampliare gli spazi a disposizione".