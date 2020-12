Edilizia scolastica, via ai piani triennali

Le conferenze territoriali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste hanno approvato i piani triennali dell'edilizia scolastica che riguardano interventi sugli istituti superiori di secondo grado di competenza degli Enti decentrati regionali (Edr). "Come ha messo in evidenza l'ingente stanziamento di risorse approvato la scorsa settimana nella manovra di bilancio, l'edilizia scolastica è una priorità per questa Amministrazione regionale" hanno rilevato gli assessori regionali all'Istruzione, Alessia Rosolen, e alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti.

Gli stessi assessori hanno specificato che "i piani triennali consentono di delineare una programmazione degli investimenti e delle risorse tra il 2021 e il 2023 necessari, a norma di legge, per consentire agli Edr di approvare i propri bilanci. Si tratta in ogni caso di programmi aperti a variazioni nel corso del tempo in considerazione delle segnalazioni che arriveranno dai Comuni e dai singoli istituti scolastici".

Il totale delle risorse regionali assegnate agli Edr nel triennio per investimenti ammonta a 44 milioni di euro, cui si aggiungono 5,2 milioni del Fondo sviluppo e coesione a favore dell'ente pordenonese. Il riparto dei fondi per investimenti ai singoli Edr sul triennio è quindi di 8,1 milioni a Gorizia, 11,7 a Pordenone, 11,4 a Trieste e 17,8 a Udine. A queste cifre si aggiungono inoltre 27 milioni di euro per manutenzioni ordinarie, suddivisi in 3,2 milioni a Gorizia, 6,2 milioni a Pordenone e altrettanti a Trieste, 11,3 milioni a Udine. Il piano triennale può contare inoltre su risorse già a disposizione delle Uti e su stanziamenti statali.

"L'obiettivo è mettere in sicurezza le scuole a partire dagli adeguamenti sismici e dall'efficientamento energetico, ma anche in risposta alle esigenze che sono emerse dalla pandemia in termini di spazi più adeguati e sicurezza sanitaria" hanno commentato gli assessori. All'Edr di Gorizia fanno capo oltre 25 interventi per un valore del piano triennale dell'edilizia scolastica di 14,5 milioni di euro. Tra le opere principali si segnalano l'adeguamento sismico dell'Isis Galilei-Fermi-Pacassi e del liceo scientifico Duca degli Abruzzi a Gorizia, dell'Isis Pertini a Monfalcone e dell'Isis Brignoli di Gradisca d'Isonzo, oltre ad interventi sulle scuole slovene del capoluogo e all'Einaudi di Staranzano.

Per l'Edr di Pordenone il valore totale del piano triennale edilizia scolastica supera i 30 milioni di euro per una ventina di interventi che includono, tra gli altri, l'adeguamento sismico dell'Isis Torricelli di Maniago e dell'Isis Pujati di Sacile, ma anche diversi interventi di manutenzione straordinaria su istituti di Pordenone, Brugnera, San Vito al Tagliamento.

Il piano triennale dell'Edr di Trieste include opere di edilizia scolastica per 18,7 milioni di euro con una ventina di interventi programmati tra cui si segnalano manutenzioni straordinarie negli istituiti tecnici commerciali Da Vinci-Carli-Sandrinelli, al liceo artistico Nordio, all'Isis Carducci - Dante, al liceo scientifico Galilei, al Conservatorio Tartini e all'Istituto tecnico industriale Volta.

Infine, l'Edr di Udine ha un fabbisogno di oltre 60 milioni di euro. I dati salienti del programma triennale includono interventi per oltre 15,5 milioni tra cui lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico dell'Isis Malignani, lavori di manutenzione straordinaria allo Zanon e allo Stringher e altre opere anche sulle scuole del territorio, da Gemona del Friuli a Latisana, da Lignano a Cividale del Friuli e Tolmezzo.