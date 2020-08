Elezioni, a Cividale due servizi di trasporto gratuiti per raggiungere i seggi

In occasione del Referendum Costituzionale e delle Elezioni Comunali che si terranno a Cividale del Friuli il 20 e 21 settembre 2020, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha informato che i certificati di accompagnamento e l’attestazione medica prevista per gli elettori diversamente abili o impossibilitati a effettuare spostamenti (L.R. 5 dicembre 2013 n. 19) potranno essere richiesti gratuitamente: martedì 1, 8 e 15 settembre 2020, presso il Distretto Sanitario di Cividale del Friuli, in Via Carraria 29, dalle ore 08.30 alle ore 09.00; venerdì 4, 11 e 18 settembre 2020, presso il Dipartimento di Prevenzione, in Via Chiusaforte 2 a Udine, dalle ore 09.00 alle ore 10.00;

sabato 19 settembre 2020 potrà essere contattato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, il medico reperibile necroscopo afferente al Distretto Sanitario di Cividale del Friuli, il cui nome e recapito telefonico potrà essere richiesto con chiamata gratuita al Centralino 112 del NUE (Numero Unico delle Emergenze).



I certificati verranno rilasciati gratuitamente.Si fa presente come, a norma della Legge 17/2003, previa esibizione del certificato gratuito rilasciato dall'Azienda Sanitaria, l’Ufficio Elettorale del Comune "annota il diritto al voto assistito direttamente sulla tessera elettorale", evitando quindi di dover ripetere, in caso di menomazione permanente, la richiesta di certificazione. Pertanto coloro che fossero già in possesso di tale annotazione sulla tessera elettorale (timbro AVD), rilasciata in occasione di precedenti consultazioni elettorali, potranno accedere direttamente ai seggi senza la necessità di ulteriore certificato.Chi non avesse ricevuto la Tessera Elettorale, o l’avesse smarrita o esaurita, può ritirarla personalmente, o chiederne il duplicato, presso l’Ufficio Elettorale in Piazzetta Francesco Chiarottini n. 1, esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0432.710212, con invito ad effettuare la prenotazione quanto più celermente, senza attendere le giornate più ravvicinate ai giorni delle votazioni.Le Sezioni Elettorali sono state tutte trasferite nel complesso immobiliare comunale di Via Carraria, liberando i quattro siti scolastici, agli indirizzi che ciascun elettore riceverà a domicilio sulle etichette adesive che dovranno essere tempestivamente apposte sulle Tessere Elettorali personali, prima di recarsi alla Sezione Elettorale.Per facilitare l’accesso al nuovo sito di ubicazione delle Sezioni Elettorali, l’Amministrazione Comunale ha disposto l’attivazione di due servizi di trasporto gratuiti, uno riservato alle persone con difficoltà motorie (con appositi automezzi porta-carrozzine) ed un servizio navetta a favore di tutti gli elettori che vogliano servirsene. Sul sito internet del comune, www.cividale.net , sono continuamente aggiornate le relative informazioni, sia con i recapiti da contattare per il servizio di trasporto delle persone con difficoltà motorie, sia per gli orari e le fermate del servizio di autobus navetta.Infine si ricorda che, attorno al complesso comunale di Via Carraria, esistono ampi spazi per il parcheggio delle autovetture degli elettori che decideranno di spostarsi autonomamente.