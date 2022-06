Elezioni a Gorizia, nuova sede per tre seggi

A pochi giorni dal voto di domenica 12 giugno, novità a Gorizia per l’accesso ai seggi e su alcuni loro temporanei trasferimenti di sede.

La prima novità arriva dal Ministero dell’Interno e riguarda un aggiornamento al protocollo sanitario da rispettare all’interno delle sezioni elettorali, dove l’uso delle mascherine chirurgiche non è più obbligatorio ma solamente “fortemente raccomandato”.

Altre novità riguardano, invece, le sedi dei seggi elettorali, alcuni dei quali sono stati trasferiti visti gli interventi di riqualificazione in atto in alcune scuole. Complessivamente, le modifiche di sede toccano 3 seggi elettorali, quello di piazza Medaglie d’Oro (sezioni dalla 9 alla 13) che viene trasferito in via Brass 22 all’istituto “D’Annunzio”, quello di via Codelli (sezioni 14, 15 e dalla 27 alla 30) trasferito al liceo scientifico “Duca degli Abruzzi” di piazza Divisione Julia 5, e infine quello di via Zara (sezioni 25 e 26) che viene trasferito al Pala Brumatti di piazzale Divisione Mantova 2.

Gli elettori interessati dall’avviso hanno ricevuto a casa, nei mesi scorsi, un'etichetta adesiva da applicare alla tessera elettorale, che riporta le indicazioni del proprio nuovo seggio di riferimento.

Si ricorda ai cittadini di presentarsi ai seggi muniti di documento di identificazione in corso di validità e della tessera elettorale. L’ufficio elettorale del Comune di Gorizia (ingresso dal parco municipale, lato anagrafe) resterà aperto al pubblico venerdì e sabato con orario continuato dalle 9 alle 18 e domenica per l’intera durata delle operazioni di voto, dalle 7 alle 23 per richieste di informazioni, rinnovi o duplicati della tessera elettorale (gratuita e immediata anche in caso di smarrimento) nonché per le richieste di voto assistito o domiciliare (accompagnate da certificato medico).