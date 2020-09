Elezioni, a Pordenone i seggi saranno allestiti in Fiera

Nel Comune di Pordenone, i seggi elettorali per il referendum saranno tutti dislocati in Fiera.

"E’ un risultato importante perché consentirà la continuità dell’anno scolastico appena iniziato", spiega il sindaco Alessandro Ciriani. "Il diritto di bambini e ragazzi di andare finalmente a scuola è sacrosanto, così come il diritto dei docenti di esercitare il loro ruolo e il diritto delle famiglie di non subire ulteriori carichi dopo mesi di lockdown. Sarebbe stato pazzesco mandare i figli a scuola un giorno e poi bloccare subito l’attività scolastica per andare a votare".

"Nelle prossime ore pubblicheremo sul sito del Comune e sui social la dislocazione dei seggi all’interno dei padiglioni della Fiera. Saranno tutti concentrati lì con l’eccezione dei seggi ospedalieri 24 e 25 e del seggio 43, quello di Villanova vecchia, che rimarrà dov’è perché non è una scuola. E’ stato uno sforzo rilevante perché le regole erano stringenti e hanno impedito di aprire seggi distribuiti in tutta la città. Con la soluzione della Fiera tuteliamo la salute e rispettiamo scrupolosamente le normative anti covid".

"Dobbiamo fare in modo che tutti sappiano che per il referendum non si vota nei soliti seggi, per cui chiedo ai concittadini di diffondere la notizia", conclude il sindaco.