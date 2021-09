Elezioni amministrative, arrivano i big del M5S

La Viceministra all’Economia, la pentastellata Laura Castelli, giovedì 16 settembre sarà in Friuli Venezia Giulia per una serie di incontri sul territorio. Nel programma è previsto, alle 11.30, un incontro nella sede di Confcommercio Ascom Pordenone con il Presidente Alberto Marchiori, il candidato Sindaco di Pordenone sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Gianni Zanolin, i Parlamentari M5S Sabrina De Carlo e Luca Sut e il consigliere regionale, Mauro Capozzella.

Alle 16.30, parteciperà al dibattito ‘Lavoro, Innovazione e giovani: le sfide del Pnrr’ al Hotel Savoy Excelsior di Trieste. Seguirà un momento di confronto pubblico su quale futuro disegnare per il Paese con Piano nazionale di ripresa e resilienza. Saranno presenti: la candidata Sindaca di Trieste del M5S Alessandra Richetti, la deputata Sabrina De Carlo e il consigliere regionale, Andrea Ussai.

In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, diversi big del Movimento 5 Stelle saranno in regione. Venerdì 17 è attesa la visita del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, di Ettore Licheri, capogruppo M5S al Senato, e del senatore Marco Pellegrini.

Lunedì 20 incontro con Fabiana Dadone, Ministro per le politiche Giovanili; venerdì 24 saranno in regione l’europarlamentare Sabrina Pignedoli e il sottosegretario del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri. Sabato 25 sarà la volta di Ilaria Fontana, sottosegretario Ministero Transizione Ecologica. Lunedì 27 attesa Alessandra Todde, viceministro Mise, mentre mercoledì 29 arriverà Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle.

Sarà, inoltre, presente in Friuli Venezia Giulia il 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 settembre, Stefano Patuanelli, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.