Elezioni amministrative Fvg, ecco i candidati

Le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si terranno il 3 e 4 ottobre. I Comuni interessati sono 38, 34 dei quali sotto i 15mila abitanti e quattro - ovvero Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste - per i quali è previsto l'eventuale ballottaggio.

Per assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da Covid, le operazioni di votazione si svolgeranno, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15.

A Pordenone, confermata la corsa a quattro. A sfidare il sindaco uscente Alessandro Ciriani (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc, Progetto Fvg e dalla civica Pordenone Cambia) saranno Anna Ciriani (AmiamoPordenone), Giovanni Zanolin (Il Bene Comune, Pd, La Civica e M5S) e Vitto Claut (Coalizione Etica).

A Trieste i nomi per la fascia tricolore sono nove: oltre all’uscente Roberto Dipiazza (sostenuto da Forza Italia, Lega, Civica Dipiazza per Trieste, Fratelli d’Italia e Cambiamo Trieste), ci sono, nell’ordine, Giorgio Marchesich (Federazione per l’indipendenza del territorio libero di Trieste), Arlon Stok (Podemo), Franco Bandelli (Futura), Ugo Rossi (3V Verità Libertà), Riccardo Laterza (Adesso Trieste Patto per la città), Aurora Marconi (Trieste), Tiziana Cimolino (Sinistra in Comune Levica) e Francesco Russo (Lista Russo Punto Franco).

I Comuni con un solo candidato sono quattro: si tratta di Dogna, dove corre solo Simone Peruzzi; Resiutta con Francesco Nesich; Ronchis con Manfredi Michelutto, e Sauris, con Ermes Petris, che dovranno 'combattere' contro l'affluenza.

Adesso tutte le candidature verranno sottoposte al vaglio della Commissione elettorale.

Oggi alle 12 si sono chiuse le operazioni di presentazione dei candidati. Ecco l’elenco Comune per Comune.

