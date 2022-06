Elezioni amministrative in Fvg, tutti i risultati

E’ iniziato lo spoglio per i 33 Comuni a rinnovo in questa tornata amministrativa. L'affluenza complessiva si è fermata al 50,8% (111.835 votanti su 220.292).

Sono quattro i Comuni sopra i 15mila abitanti per i quali è previsto l’eventuale turno di ballottaggio domenica 26 giugno: si tratta di Azzano Decimo (dove l'affluenza si è attestata al 55,4%), Codroipo (49,9% i votanti), Gorizia (51% al voto) e Monfalcone (affluenza al 51,8%).

Nei Comuni di Montenars, Preone e Savogna, che avevano un unico candidato sindaco, il quorum dei votanti era già stato raggiunto alle 19. Le tre amministrazioni, dunque, hanno assegnato prima della chiusura delle urne le prime fasce tricolore rispettivamente al sindaco uscente Claudio Sandruvi, all'ex assessore Andrea Martinis e all'attuale vicesindaco Tatiana Bragalini.

Missione compiuta (in attesa dell'ufficializzazione dei risultati) anche ad Arta Terme, Cimolais, Sagrado e Sutrio dove i candidati 'solitari' hanno superato il quorum (che, lo ricordiamo, non tiene conto dei residenti all'estero).

Ad Arta Terme, la fascia tricolore andrà, dunque, ad Andrea Faccin, assessore della Giunta uscente. A Cimolais, Sagrado e Sutrio conferma per il sindaco uscente, rispettivamente Davide Protti, Marco Vittori e Manlio Mattia.

A Vito d'Asio, invece, non è stata superata - per un pugno di voti - la soglia del 50 per cento più uno dei voti (calcolati tra i residenti). Nulla da fare, quindi, per il candidato Luciano Cedolin: il Comune sarà commissariato.

ECCO I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

Arta Terme – Ha superato il quorum il candidato unico Andrea Faccin, assessore dell’attuale Giunta.

Aviano – A sfidare il sindaco uscente Ilario De Marco Zompit sono Angela Tassan-Mangina, Paolo Tassan-Zanin e Giacinto Cimolai.

Azzano Decimo – In corsa Paolo Panontin, Massimo Piccini, Enrico Guin e Angelo Franco Bortolus.

Bordano – Sfida a due tra Gianluigi Colomba ed Enore Picco.

Buja – In corsa l’attuale vicesindaco Giovanni Calligaro, Giulia Mattiussi e Silvia Maria Pezzetta.

Casarsa della Delizia – Sfida a due tra Claudio Colossi e Flavia Leonarduzzi.

Cervignano del Friuli – In corsa Federica Maule, Andrea Balducci, Andrea Zampar e Giuseppe Soranzo.

Cimolais – Ha superato il quorum il candidato unico Davide Protti, sindaco uscente.

Clauzetto – Corsa a due tra Alessandro Zannier e Giuliano Cescutti.

Codroipo – Tre i candidati: Graziano Ganzit, Gianluca Mauro e Guido Nardini.

Cormons – A sfidare il sindaco uscente Roberto Felcaro è Elena Gasparin.

Duino Aurisina/Devin Nabrežina – A sfidare la prima cittadina Daniela Pallotta è Igor Gabrovec.

Fontanafredda – Accanto al sindaco uscente Michele Pegolo corrono Adriana Del Tedesco e Paolo Bertossi.

Gorizia – A sfidare il sindaco uscente Rodolfo Ziberna saranno Franco Zotti, Laura Fasiolo, Pierpaolo Martina, Serenella Ferrari, Mario De Marco e Antonio Devetag.

Lignano Sabbiadoro – Al vicesindaco Alessandro Marosa si contrappongono Laura Giorgi, Alessandro Santin e Maria Cristina Clementi.

Maniago – Corsa a tre fra Domenico Marzullo, Leonardo Esposito e Umberto Scarabello.

Monfalcone – A sfidare la prima cittadina uscente Anna Maria Cisint sono Cristiana Morsolin e Francesco Orlando.

Montenars – Ha superato il quorum il candidato unico Claudio Sandruvi, sindaco uscente.

Nimis – Al sindaco uscente Gloria Bressani si contrappone Giorgio Bertolla.

Pagnacco – L’attuale prima cittadina Laura Sandruvi (in carica dopo la scomparsa di Luca Mazzaro) sarà sfidata da Anna Freschi.

Pocenia – In corsa Debora Furlan e Irene Betto.

Prata di Pordenone – Tre i candidati: Katia Cescon, Daya De Nardi e Antonio di Capua.

Preone – Ha superato il quorum il candidato unico Andrea Martinis, assessore della Giunta uscente.

Ronchi dei Legionari – Al sindaco uscente Livio Vecchiet si contrappongono Sara Bragato, Massimo Di Bert, Mauro Benvenuto e Vincenzo Borgia.

Sagrado – Ha superato il quorum il candidato unico Marco Vittori, sindaco uscente.

San Canzian d'Isonzo – A sfidare l’uscente Claudio Fratta saranno Silvia Caruso e Ciro De Simone Sorrentino.

Savogna – Ha superato il quorum il candidato unico Tatiana Bragalini, vicesindaco della Giunta uscente.

Sutrio – Ha superato il quorum il candidato unico Manlio Mattia, sindaco uscente.

Taipana – A sfidare il sindaco uscente Alan Cecutti è Sonia De Simon.

Tarvisio – Il primo cittadino uscente Renzo Zanette se la vedrà con l’ex sindaco Renato Carlantoni.

Tolmezzo - Corsa a tre tra Fabiola De Martino, Marco Craighero e Roberto Vicentini.

Tricesimo – A sfidare l’uscente Giorgio Baiutti saranno Sergio Bertossio e Andrea Mansutti.

Vito d'Asio – Non ha superato la corsa contro il quorum il candidato unico Luciano Cedolin.