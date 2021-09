Elezioni comunali, confermata l'esclusione di Anna Ciriani

Anna Ciriani è ufficialmente fuori dalla corsa a sindaco di Pordenone. Il Consiglio di Stato, infatti, ha rigettato il ricorso della candidata, confermando la decisione dell’ufficio elettorale e del Tar del Friuli Venezia Giulia che aveva già rigettato il primo ricorso.

Il motivo dell’esclusione è da ricercare, semplificando, nella modulistica presentata a sostegno della lista civica “Amiamo Pordenone” che ha raccolto le firme su diversi fogli invece che su un foglio unico più grande.

I fogli non erano tutti timbrati ma tenuti assieme con una graffetta e questo, secondo i diversi gradi di giudizio, non consentiva a chi ha firmato di capire con precisione a quale lista e candidato stesso fornendo il proprio appoggio. Restano, quindi, tre i candidati per la fascia tricolore a Pordenone: Luca Ciriani, uscente e appoggiato dal centrodestra, Giovanni - per tutti Gianni - Zanolin dal centrosinistra e da Movimento 5 stelle e Vitto Claut di Coalizione etica.

Il Consiglio di Stato ha, invece, ribaltato la decisione del Tar regionale e dell’ufficio elettorale del comune di Trieste che avevano escluso la lista Noi con l’Italia, espressione dell’ex governatore Renzo Tondo che aveva autenticato le firme in quanto parlamentare; una procedura concessa a livello nazionale ma non in regione, almeno fino alla sentenza della Corte.