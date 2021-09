Elezioni comunali, il Tar Fvg conferma l’esclusione di Anna Ciriani

Il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha confermato l’esclusione di Anna Ciriani dalla corsa a sindaco di Pordenone. Il Tar regionale, infatti, ha respinto il ricorso presentato dal legale della candidata, sostenuta dalla civica ‘Amiamo Pordenone’, dopo che la commissione elettorale aveva sollevato problemi di ‘non conformità’ sui documenti presentati a sostegno della sua lista.

In sostanza, le firme (di prassi stampate in formato A3, grande abbastanza per poter contenere i nomi di tutti i sottoscrittori), sono state presentate su due fogli A4 fronte/retro. Una modalità che per la commissione elettorale, così come per il Tar, non sarebbe valida dal momento che alcuni dei fogli sono apparsi come ‘volanti’, cioè non chiaramente riconducibili al simbolo e al nome del candidato sostenuto. Mancherebbero, poi, i timbri di autenticazione dei due certificatori.

Il Tar Fvg ha deciso anche l’esclusione della lista ‘Noi con Dipiazza sindaco’, presentata da Renzo Tondo a sostegno della corsa del primo cittadino uscente di Trieste Roberto Dipiazza. In questo caso, l’estromissione dalla tornata amministrativa del 3 e 4 ottobre è legata a un ‘vizio formale’. Tondo, in quanto parlamentate, ha autenticato direttamente oltre metà delle firme. Una procedura ammessa a livello nazione, grazie al decreto Semplificazioni del 2020, ma non ancora in Friuli Venezia Giulia, in quanto Regione a Statuto Speciale con competenza primaria in materia elettorale.

Entrambi si riservano di valutare il ricorso al Consiglio di Stato.