Elezioni, confermata l'esclusione di sette liste

Manca la conferma ufficiale da parte della Corte di Cassazione ma, secondo quanto hanno reso noto il movimento Gilet Arancioni e il Partito Popolare Azione, è stata confermata la loro esclusione dalle elezioni del 25 settembre.

Decisione analoga, visto quanto successo in Lombardia, dovrebbe registrarsi con Forza Nuova, Partito Animalista e Destre Unite, per un totale di cinque partite e sette liste. Non tutti, infatti, avevano presentato candidati nei due rami del parlamento.

Tutti partiti non avevano presentato le firme - in Friuli Venezia Giulia sono 750 - perché ritenevano di rientrare tra i partiti esonerati, ipotesi, però, rigettata prima dalla Corte d’Appello e poi dalla stessa Cassazione. Gilet Arancioni e Partito Popolare Azione hanno già annunciato l’intenzione di ricorrere al Tar.

Per quanto riguarda l’estrazione dell’ordine di presenza nella scheda, tutto slitterà a domani o più verosimilmente a mercoledì.