Elezioni, definite le schede per il 25 settembre

Ora è ufficiale l’ordine con cui appariranno i simboli delle liste sulle schede elettorali in Friuli Venezia Giulia per le elezioni politiche del 25 settembre. Questa mattina il sorteggio in Corte d’Appello a Trieste.

Alla Camera, l’ordine prevede al primo posto Azione - Italia Viva, seguita da Italexit, Movimento 5 Stelle, Mastella Noi di Centro, quindi la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d’Italia e Lega), Alternativa per l’Italia, Vita, Italia Sovrana e Popolare, Unione Popolare e infine il centrosinistra (Impegno Civico, Pd, Verdi Sinistra, + Europa).

Per quanto riguarda il Senato, in cima alla lista c’è Vita, seguita da Unione Popolare, Alternativa per l’Italia, il centrosinistra (Impegno Civico, Pd, Verdi e Sinistra, + Europa), Italexit, quindi il centrodestra (Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d’Italia e Lega), Movimento 5 Stelle, Mastella Noi di centro, Azione-Italia Viva e per ultima Italia Sovrana e Popolare.