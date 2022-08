Elezioni, depositate le liste di Forza Italia Fvg

“Una squadra che coniuga competenza, esperienza amministrativa e politica, rappresentatività di tutte le aree della regione e del tessuto economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. Assieme a loro una comunità politica ed umana viva e vivace che sarà in grado di confermare gli ottimi risultati ottenuti da Forza Italia in tutte le ultime consultazioni”. Lo scrive la coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino rendendo noti i sette nomi – quattro alla Camera e tre al Senato - che comporranno le liste di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia alle prossime elezioni politiche.

Alla Camera i nomi sono quelli di Sandra Savino (Trieste - deputata), Roberto Novelli (Udine - deputato e vicesindaco di Cividale), Anna Bidoli (Pordenone - assessore comune Spilimbergo) e Fabio Gentile (Gorizia – già vicesindaco e capogruppo di FI nel capoluogo).

Al Senato, i candidati sono Franco Dal Mas (Pordenone – senatore), Eleonora Viscardis (Udine - sindaco di Bertiolo) e Dario Obizzi (Gorizia – consigliere comunale).

“Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale Antonio Tajani per avermi indicata quale capolista di Forza Italia alla Camera in Friuli Venezia Giulia e per aver accolto le indicazioni del partito regionale per la composizione delle liste. Grazie anche alla senatrice Licia Ronzulli e alla presidente del gruppo azzurro al Senato Annamaria Bernini, che non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza alla nostra regione, e al capogruppo alla Camera Paolo Barelli".

"Ma il ringraziamento più sentito va a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità a correre sotto il nostro simbolo e in particolare a chi, a causa dei pochi posti a disposizione, non è rientrato nelle liste. Donne e uomini che credono nei valori e nelle idee di Forza Italia e che ci consentiranno di ottenere un ottimo risultato. La sfida che ci si para davanti non è delle più facili, ma proprio per questo ancor più stimolante. Rappresentare oggi Forza Italia e impegnarsi per una sua affermazione è, se possibile, più importante di sempre, in Friuli Venezia Giulia come in Italia. Sono certa che grazie all’entusiasmo che si respira e allo straordinario contributo del Presidente Berlusconi rappresenteremo la vera sorpresa di queste elezioni, dando rappresentanza, nell’alveo di un centrodestra dato in netto vantaggio, all’elettorato moderato, liberale ed europeista che chiede legittime rassicurazioni sulle grandi sfide che il governo sarà chiamato ad affrontare”, conclude Savino.