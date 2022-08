Elezioni, ecco le liste e i candidati in corsa in Fvg

Sono 19 i partiti che correranno alle prossime elezioni politiche anche se per l’ufficialità servirà ancora un po’ di pazienza, almeno un paio di giorni per la verifica dei documenti da parte del Tribunale di Trieste competente in materia.

La Lega è stato l’ultimo partito a depositare gli elenchi. Nessuna sorpresa nella coalizione di centrodestra che agli uninominali schiera Luca Ciriani al Senato, mentre alla Camera Vania Gava a Pordenone, Walter Rizzetto a Udine e Massimiliano Panizzut a Trieste-Gorizia. Ai plurinominali capilista del senato ancora Ciriani e alla Camera Nicole Matteoni per Fratelli d’Italia, Marco Dreosto e Vania Gava per la lega, Franco Dal Mas e Sandra Savino per Forza Italia ed Enzo Bortolotti e Maurizio Lupi per Noi moderati.

Per il centrosinistra c'è Furio Honsell all’uninominale del Senato, mentre alla Camera i nomi sono quelli di Gloria Favret, Manuela Celotti e Caterina Conti. Nelle liste plurinominali per il Pd Tatjana Rojc al Senato e Debora Serracchiani alla Camera mentre per Verdi e Sinistra Italiana i nomi sono quelli di Tiziana Cimolino e Serena Pellegrino. Della coalizione fa parte anche Impegno Civico che non ha voluto fornire i nomi.

Azione e Italia Viva confermano Giuliano Casteneto, Teresa Tassan Viol, Sandra Telesca e Daniela Rossetti negli uninominali e nel listone Nicola Turello al Senato ed Ettore Rosato alla Camera.

Il Movimento 5 stelle schiera, invece, Stefano Patuanelli, capolista anche al plurinominale, Luca Sut a Pordenone e anche lui capolista, seguiti da Cesidio Antidomi a Udine e Adriana Panzera a Trieste-Gorizia.

Hanno consegnato liste anche il movimento No vax Vita, Italia Sovrana e Popolare, Unione Popolare che fa riferimento a De Magistris, Partito pensiero Azione, i gilet arancioni, Noi di centro di Mastella, Forza Nuova ma solo alla Camera, Per l’Italia con Paragone, Più Europa e Destre Unite ma solo al Senato.

Notizia in aggiornamento