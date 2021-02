Elezioni in Catalogna, il Patto per l’Autonomia si congratula

"Il Patto per l’Autonomia si congratula con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per l’ottimo risultato elettorale raggiunto ed auspica una soluzione di governo all’insegna della coesione tra tutti i partiti indipendentisti catalani, nel pieno rispetto della volontà popolare che ha scelto la strada dell’indipendenza e dell’autodeterminazione per il futuro della sua terra". Così il segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, all’indomani delle consultazioni elettorali in Catalogna che hanno premiato le forze autonomiste e indipendentiste sui partiti unionisti con un’affermazione significativa, avendo ottenuto più del 50% dei voti.

"Si tratta di un passo importante verso un’Europa più forte, che riconosca e si riconosca nella sua effettiva diversità politica, culturale e linguistica, una realtà capace di superare quella degli stati-nazione, in cui il diritto all’autodeterminazione dei popoli sia rispettato e applicato, in cui l’azione politica metta al centro i temi del lavoro, della sostenibilità, dei beni comuni, della valorizzazione delle diversità, e abbia il coraggio di creare i presupposti per una vera Repubblica Europea", commenta Moretuzzo, che si complimenta con gli amici di ERC, componente dell’EFA/ALE – European Free Alliance/Alleanza Libera Europea, la principale rete europea di raccolta di forze indipendentiste storiche (delle nazioni europee ancora senza stato), autonomiste, federaliste e confederaliste che a Bruxelles rappresenta quasi una cinquantina di movimenti e partiti di 19 Paesi, e di cui fa parte anche il Patto per l’Autonomia.

"La comunità internazionale prenda atto del risultato elettorale in Catalogna, rispetti la volontà popolare e sostenga il diritto all’autodeterminazione degli elettori", conclude Moretuzzo.