Elezioni in Fvg, attesa per i risultati

Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni amministrative che, in Fvg, interessano 38 Amministrazioni comunali. C’è attesa per il dato dell’affluenza, in particolare nei cinque Comuni con un solo candidato, dove la corsa è tutta per il quorum. Si tratta di Dogna, con Simone Peruzzi; Moimacco con Enrico Basaldella; Resiutta con Francesco Nesich; Ronchis con Manfredi Michelutto, e Sauris, con Ermes Petris.

Dei 38 Comuni, 34 sono sotto i 15mila abitanti e sicuramente oggi conosceranno il loro Sindaco. Nel caso di Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste, invece, è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, in programma il 17 e 18 ottobre (si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15), nel caso nessun candidato ottenga il 50% più uno delle preferenze.

Ecco gli aggiornamenti in tempo reale Comune per Comune.

AIELLO DEL FRIULI

BAGNARIA ARSA

BERTIOLO

CASTELNOVO DEL FRIULI

CHIONS

COMEGLIANS

CORDENONS

DOGNA

DRENCHIA

ERTO E CASSO

GRADO

LATISANA

MAJANO

MOIMACCO

MORARO

MUGGIA

PALAZZOLO DELLO STELLA

PALMANOVA

PAULARO

PINZANO AL TAGLIAMENTO

PORDENONE

PORPETTO

PRAVISDOMINI

RESIUTTA

ROMANS D'ISONZO

RONCHIS

RUDA

SAN GIORGIO DI NOGARO

SAN PIER D'ISONZO

SAN QUIRINO

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

SAURIS

TARCENTO

TORREANO

TORVISCOSA

TRIESTE

VAJONT

VIVARO