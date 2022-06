Elezioni in Fvg, i commenti della politica

Al termine dell'Election Day, ecco i commenti della politica Fvg.

“Il sonno dei votanti genera mostri. Lo dimostra l’astensionismo visto in questo fine settimana elettorale, arrivato a livelli mai visti prima, inficiando istituto referendario e, ancor peggio, portando gli elettori, anche nei piccoli comuni, a snobbare le amministrative”. Lo dichiara il senatore Franco Dal Mas commentando l’esiguità della partecipazione all’appello referendario e l’allarmante bassa adesione alla chiamata al voto per le amministrative.

“Capisco, ma non giustifico - continua Dal Mas - che l’emarginazione comunicativa di cui ha sofferto il referendum possa aver causato l’allontanamento della popolazione. Ma che alle comunali solo un comune abbia visto il 61% di votanti e tutti gli altri abbiano faticato a superare il 50% è un segnale non allarmante ma peggio: la catastrofe democratica è in atto”.

La politica adotti immediate azioni forti per far riavvicinare la popolazione conclude Dal Mas: “dobbiamo restaurare la conoscenza e l’adesione ai principi democratici altrimenti l’ingovernabilità è la prima conseguenza di questa preoccupante situazione”.

"Indubbiamente pesano le sconfitte di Cervignano e Monfalcone, ma i ballottaggi di Gorizia, Codroipo e Azzano X assieme ad altre vittorie come quella di Duino Aurisina o Ronchi ci dicono che in questa regione, se si riesce ad allargare il campo e a proporre progetti e persone, il centrosinistra è competitivo. Abbiamo 15 giorni durante i quali il nostro impegno totale sarà indirizzato allargare il consenso intorno alle nostre coalizioni e candidati. Sicuramente non siamo una regione dove la Lega e il centrodestra fanno il pieno a prescindere". Lo ha affermato il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando il voto delle amministrative in Regione.

"Su 33 comuni al voto - ha aggiunto Shaurli - il Pd ha presentato 11 volte il simbolo, e questo per noi è un risultato positivo non tanto dal punto di vista identitario ma della consapevolezza che con i nostri valori siamo centrali - ha concluso - per costruire coalizioni ampie con cui confrontarci ad armi pari con la destra sovranista di Salvini e Meloni”.

“Solo insieme si vince. Ritorniamo alla guida del Comune dopo 5 anni, per cambiare Duino-Aurisina. Siamo orgogliosi di aver creduto in questa sfida e di aver contribuito alla vittoria con la nostra lista. Da domani si cambia, con umiltà e coraggio”. Sono le parole della segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti, dopo la conferma che Igor Gabrovec è il nuovo sindaco di Duino Aurisina (Trieste).

Per la senatrice Tatjana Rojc (Pd) "ha vinto la comunità, ha vinto la volontà del buon governo, della visione di un futuro, la politica della collaborazione. Hanno vinto i valori della convivenza e dell'operosità. Il comune gira una pagina imporrante per lo sviluppo delle sue peculiarità e la valorizzazione delle potenzialità".