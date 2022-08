Elezioni, la Lega non ha ancora sciolto le riserve

Stefano Patuanelli capolista al Senato, e candidato anche in Lazio e Campania, e Luca Sut alla Camera per il Movimento 5 stelle. Luca Ciriani al Senato e Walter Rizzetto alla Camera per Fratelli d’Italia. Serena Pellegrino, sempre al Senato, e Tiziana Cimolino alla Camera per Europa Verde e Sinistra italiana.

Anche Azione ha quasi chiuso gli elenchi partendo, però, dagli uninominali con Giuliano Castenetto sindaco di Povoletto al Senato, il ritorno di Maria Sandra Telesca e la novità della preside Teresa Tassan Viol.

I tasselli di questa complessa fase della campagna elettorale con le composizioni delle liste stanno andando al loro posto: lunedì ci sarà finalmente il quadro definitivo. Mancano ancora la Lega, ma il segretario regionale Marco Dreosto conferma che i nomi usciranno questa sera o al più tardi domani mattina, e poi Forza Italia che verosimilmente presenterà Sandra Savino in posizione eleggibile.

Per il Movimento 5 stelle manca ancora l’indicazione sugli uninominali, mentre Fratelli d’Italia, accanto a Ciriani e Rizzetto, schiera la triestina Nicole Matteoni e la goriziana Francesca Tubetti.

Per Azione a Trieste e Gorizia ci sarà Daniela Rossetti, Isabella De Monte ed Ettore Rosato nel proporzionale sempre della Camera, con Rosato però candidato anche in altre regioni.