Elezioni, la Slovenia sceglie Robert Golob

In Slovenia, il partito liberale e progressista Movimento Libertà (Gibanje Slovenija) dello sfidante Robert Golob ha vinto con il 34,4% dei voti, contro il 23,7% del Partito democratico (Sds) del premier conservatore Janez Jansa.

Per Jansa si tratta di una sconfitta più netta di quanto indicavano i sondaggi pre-elettorali, che parlavano di un probabile testa a testa.

Golob, ingegnere ed ex top manager originario di Nova Gorica, è alla sua prima carica elettiva, ma non è del tutto estraneo al mondo della politica. Fra il 2011 e il 2013, infatti, è stato vicino al movimento Pozitivna Slovenija del sindaco di Lubiana. A inizi anni 2000 Golob è stato sottosegretario all'energia e pochi anni dopo ha dato vita alla società di compravendita dell'energia elettrica GEN-I, che ha contribuito a fondare, per poi venderne la maggioranza allo Stato. Fino a dicembre scorso è stato al vertice di GEN-I, riconfermato dal 2004 con governi di ogni colore, ma il suo mandato non è stato poi rinnovato dall'esecutivo di Jansa. Lo scorso marzo Golob ha dato vita al Movimento Libertà, raccogliendo la piattaforma del partito ecologista Z.DEJ (Adesso) e portandolo a diventare la casa di riferimento per liberali e progressisti.

I COMMENTI. "Positiva la forte affermazione del desiderio di cambiamento e di discontinuità in Slovenia, dove il centrodestra ha deluso molti elettori. La nuova maggioranza che si profila in Parlamento apre a una nuova stagione in linea con le aspirazioni democratiche e liberali su cui è nata la vicina Repubblica. Si ferma la virata sovranista che era stata impressa dal governo Jansa, che ha messo la Slovenia di fronte a contraddizioni in politica interna ed estera, rese più evidenti dalla guerra in Ucraina", afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

La candidata sindaca di Gorizia Laura Fasiolo esprime "viva soddisfazione e si congratula con il Novo goriziano Robert Golob, prossimo presidente del Governo della Repubblica di Slovenia. La nuova stabilità della situazione politica slovena, orientata verso una prospettiva di collaborazione tra centrosinistra e sinistra a favore della democrazia, della giustizia sociale, della salvaguardia dell'ambiente e della pace, è un ottimo auspicio per la futura collaborazione tra i due Paesi e la nostra realtà transfrontaliera e apre davvero a nuovi panorami. Un segnale anche per le amministrative di Gorizia, dove si respira una grande voglia di cambiamento e si profila un'ottima sinergia della cittadinanza per spingere, con forte attenzione alle nuove alleanze, verso un radicale salto di qualità".