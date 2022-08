Elezioni politiche, ecco la rosa del Pd

“Un percorso non facile ma serio ha portato il Pd a essere il primo partito che chiude le liste dei candidati alle politiche. Molte donne preparate e radicate sul territorio in Friuli Venezia Giulia: capolista sono le parlamentari uscenti, con la conferma del ruolo nazionale di Debora Serracchiani e il rilievo dato dal partito alla rappresentanza della minoranza slovena e soprattutto alle relazioni internazionali del Fvg ben rappresentate da Tatjana Rojc. Il secondo posto certo difficilissimo a Camera e Senato al segretario e al vicesegretario regionale (Paolo Coppola) che, giustamente, devono mettersi a disposizione, e altri candidati che rappresentano rinnovamento e radicamento in tutto il territorio sul proporzionale, disegnano una cornice forte: ora al lavoro per battere la destra”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, all’esito della direzione nazionale del partito che ieri sera ha chiuso le liste dei candidati.

“Nelle sfide uninominali – aggiunge il segretario dem - schieriamo un tridente ‘rosa’, giovane e assai motivato, di cui sono davvero orgoglioso, con l’amministratrice Gloria Favret a Pordenone, la sindaca Manuela Celotti a Udine, e la segretaria provinciale dem Caterina Conti a Trieste/Gorizia. La candidatura di Furio Honsell all’uninominale del Senato, in accordo con gli alleati, valorizza chi ha governato e innovato per 10 anni la capitale del Friuli, è conosciuto nell’intera regione ed insieme a noi fa efficace opposizione in Consiglio regionale. Il taglio dei parlamentari ha imposto scelte dolorose ovunque ma – precisa Shaurli – il compito che ci aspetta fino al 25 settembre è più grande dei destini personali".

“In Fvg più che altrove, con il taglio dei parlamentari, bisogna cominciare a ragionare in termini di rappresentanza regionale. Dal punto di vista del territorio di Trieste ma anche del Goriziano e della Slavia friulana, viene salvaguardata la rappresentanza slovena con la candidatura a capolista al Senato di Tatjana Rojc, che ha saputo svolgere in questi cinque anni un prezioso lavoro di vicinanza a tutto il territorio regionale e alla nostra comunità plurale. Nell’uninominale di Trieste e Gorizia ho accettato di rendermi disponibile per correre e voglio ringraziare il partito per avermi dato, all’ultimo momento, quest’occasione. L’esclusione di Francesco Russo è una di quelle scelte dolorose che il segretario nazionale Letta ha dovuto fare per comporre il nostro quadro regionale. Ringrazio Francesco per la disponibilità, il partito di Trieste conta sul suo aiuto per riuscire a vincere queste elezioni spartiacque”. Lo dichiara la segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti, commentando la composizione delle liste dei candidati del partito in Fvg.

"Mi è stato proposto dalla federazione politica Europa Verde-Sinistra Italiana di candidarmi al Senato nel collegio uninominale", sottolinea Furio Honsell. "Una proposta che mi onora e che è in linea con quanto ho sempre ritenuto importante e sempre cercato di realizzare, sia da Sindaco di Udine sia da rappresentante di Open Sinistra Fvg in Consiglio regionale: dialogare con l'intera coalizione di centrosinistra e lavorare per rafforzare la componente di sinistra più attenta ai temi dell'ambiente, dell'uguaglianza e dei diritti".

"Il collegio uninominale comporta uno sforzo di sintesi politica e programmatica per dare voce a un intero territorio - nel mio caso vastissimo - e lavorare in collaborazione con tutte le forze politiche della coalizione di centrosinistra, cercando di rappresentare non solo un punto di sintesi ma anche un valore aggiunto".

"Si confronteranno in queste poche settimane due idee di Friuli Venezia Giulia, di Italia e di Europa. Quella della Destra, tutta chiusura, conservazione, paura del nuovo e quella del centrosinistra, aperta al futuro, consapevole delle sfide della trasformazione tecnologica e del cambiamento climatico, inclusiva sul piano dei diritti, della rappresentanza e convinta del valore dell'uguaglianza. Io cercherò di dare voce a questa seconda idea di società, con l'aiuto degli amici e delle amiche e dei compagni e delle compagne di Europa Verde e Sinistra Italiana e assieme a tutti gli altri soggetti della coalizione, a cominciare dalle diverse candidate nei collegi uninominali della Camera", conclude Honsell.