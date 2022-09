Elezioni politiche, l'analisi del voto

Dopo la netta affermazione del centrodestra, con ampi margini anche in Fvg, per la politica regionale è tempo di analisi.

“Il congresso sarà un passaggio fondamentale, se non faremo come al solito, riunendoci in gruppi per dividerci le stanze di una casa che rischia di rimpicciolirsi. No. Il congresso deve essere la ricostruzione collettiva del partito, il rinnovamento politico e programmatico per preparare l’alternativa, prima nelle città e nelle Regioni e poi a Roma. Non commetteremo l’errore di farne un’altra occasione per contarci, bensì per confrontarci, superare i limiti che abbiamo sperimentato in queste elezioni. Io ho fiducia che ce la faremo, perché abbiamo le risorse ideali, la responsabilità e, per quanto mi riguarda, anche una grande voglia di riscatto e rivincita”. Lo scrive su Facebook la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.

“Il risultato insoddisfacente del Partito democratico – annota la capogruppo dem - è un dato di cui sono pronta a portare quota parte della responsabilità per il ruolo che ho ricoperto. Spero anche altri vorranno fare questa riflessione, ciascuno a suo livello, per quanto fatto e non fatto”.

Serracchiani ringrazia il segretario Letta “per la sua condotta trasparente, generosa e responsabile, che non abbandona il partito nel momento difficile ma lo accompagna verso le scelte future”, si rivolge a “chi invece di contrastare la destra ha pensato solo ad attaccare il Pd” auspicando che “cambi musica, perché questo concerto non serve all’Italia”.





Risultati evidenti. Il centrodestra non esiste più, esiste la destra. Se nascerà il governo, sempre se saranno capaci di restare uniti, noi saremo all'opposizione. Ma stare all'opposizione non vuol dire non collaborare nell'interesse del Paese. https://t.co/qfO1lTHPQa @LaStampa — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) September 26, 2022

"I risultati elettorali ci consegnano due certezze: il centrodestra è maggioranza nel Paese e ancor più in Friuli Venezia Giulia; Forza Italia si conferma pilastro della coalizione nel Paese e, in prospettiva, nella nostra regione", scrive la coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino commentando i dati elettorali nazionali e regionali.

"Se sulla prima c’erano pochi dubbi, la seconda è la smentita di tante cassandre che davano in caduta libera il nostro movimento. Grazie al presidente Berlusconi, al suo contagioso entusiasmo e al suo instancabile attivismo, e grazie alla nostra comunità politica, dai candidati all’ultimo dei militanti che hanno dedicato tempo ed energie in questa insolita campagna elettorale, Forza Italia tiene la posizione, nonostante la polarizzazione del voto e si conferma forza imprescindibile per gli equilibri del governo che verrà".

"Un risultato che a livello regionale, ipocrita negarlo, avrebbe potuto essere migliore: purtroppo abbiamo pagato da un lato la concorrenza interna ed esterna - la polarizzazione del voto verso FdI, a cui vanno le mie congratulazioni e, nelle grandi città, la presenza della lista di Azione-IV - e dall'alto il prezzo della ripartizione dei collegi uninominali che, ci confermano i dati, hanno un effetto traino rilevante. Ripartiamo dai consensi ottenuti nella nostra regione, dalle percentuali a due cifre ottenute in molti comuni in cui esprimiamo il sindaco, dal convinzione della rilevanza di Forza Italia nello scenario politico nazionale e regionale. Il prossimo appuntamento non è lontano, ci faremo trovare preparati", conclude Savino.

“Ha vinto la formazione più a destra nel Paese, il Partito democratico ha perso e ha ottenuto un risultato sotto le attese ovunque. Questo dobbiamo dircelo con chiarezza. Abbiamo, comunque, una grande responsabilità: siamo il secondo partito italiano e la principale forza d’opposizione. E, come ha ricordato il segretario Letta, è giusto aprire una seria riflessione che, per chi crede nella politica come noi, significa fare un congresso in cui rinnovare e rideclinare ruolo, agenda ed alleanze a partire da quella che ha composto la lista Italia Democratica e progressista. Sono passaggi che spero partano e vengano affrontati anche nei territori”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli commentando i risultati delle elezioni politiche.

“Il giorno dopo sono ovviamente tutti ‘maestri’ – aggiunge l’esponente dem - come molti di quelli che minacciavano di lasciare il partito in caso di accordi con il M5S e ora li rimpiangono. Letta da solo ha provato a costruire un’alternativa. Perciò attendiamo proposte da chi ha preferito un punto percentuale in più, auspicando che siano per fare opposizione alla destra. Voglio ringraziare tutti i militanti e tutte le candidate e candidati – conclude Shaurli - per loro per la straordinaria passione e impegno messi in campo”.

“Non siamo contenti, ci aspettavamo di più a livello nazionale anche se siamo il secondo partito in Italia con 5 milioni e mezzo di voti. Ha vinto FdI, l'unico partito all'opposizione negli ultimi 5 anni che ora avrà il non facile compito di governare. Il Pd starà all'opposizione e dovrà ripartire dal dato dell'astensionismo, a Trieste più alto della media nazionale. Nel collegio uninominale Trieste-Gorizia la coalizione di centrosinistra ottiene oltre il 30% e il Pd supera il 22%, dato più alto del Fvg e ben sopra alla media nazionale”. E’ l’analisi del voto delle elezioni politiche della segretaria del Pd provinciale di Trieste e candidata alla Camera nel collegio uninominale di Trieste e Gorizia, Caterina Conti.

“In particolare nel capoluogo regionale – precisa la segretaria dem - nell'ultimo anno abbiamo fatto un lavoro costante di ascolto presenza nei rioni e sui territori, abbiamo recuperato spazi da cui ci eravamo allontanati e siamo riusciti a raggiungere a convincere elettori di sinistra, centrosinistra e moderati. Bisogna esserci sempre non solo in campagna elettorale”.

“Sono soddisfatta del mio risultato personale” – aggiunge Conti segnalando che “solo a Trieste città 1500 persone hanno messo la X sul mio nome, 1723 in tutta la ex provincia. Ringrazio gli elettori per la fiducia, dirigenti e militanti che mi hanno sostenuto, l’impegno continua”.

"Anzitutto questa elezione ha un grande valore per Monfalcone perchè la solida maggioranza di centrodestra consentirà di avere interlocutori affidabili in Parlamento per affrontare, finalmente, questioni che hanno avuto riflessi rilevanti per la città; basti pensare al necessario freno alle immigrazioni incontrollate e alle scelte del “sistema produttivo” della stessa Fincantieri, che è società a maggioranza pubblica", sono le parole del Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint.

"L'allineamento politico fra il governo cittadino, rinnovato poche settimane fa, e quello nazionale uscito dalle urne di domenica, ci darà più forza negli aspetti che riguardano la dimensione locale. I risultati prefigurano, inoltre, la conferma della maggioranza regionale che sostiene il presidente Fedriga e, quindi, la continuità dell'azione regionale. Come sindaco sono dunque particolarmente felice dell'esito della consultazione. Nel dettaglio dei risultati è chiaro che ha contato moltissimo un effetto di polarizzazione, che è stato ampiamente enfatizzato dai media che si sono concentrati sui candidati presentati come leader delle due coalizioni. Il successo del centrodestra è anche frutto del buon governo dei tanti nostri sindaci e del Governatore della nostra regione. Oggi più che mai le parole d’ordine sono: responsabilità, umiltà, lavoro, ascolto e presenza”, conclude Cisint.

In un momento difficile per la Lega, una soddisfazione arriva dalla vittoria di @MaxiPanizzut all'uninominale di Trieste e Gorizia, che solo un mese fa i sondaggi davano tra quelli contendibili da parte del centro sinistra. pic.twitter.com/2zCW21Cq2g — Pierpaolo Roberti (@Pier_Roberti) September 26, 2022

"Vorrei esprimere il ringraziamento alle oltre 153000 elettrici ed elettori che hanno votato la coalizione di centro-sinistra che ho avuto l'onore e l'orgoglio di rappresentare nel collegio uninominale del Senato del FVG. Inoltre sono stati oltre gli 11.000 coloro che hanno apposto la croce solo sul mio nome", commenta Furio Honsell. "Questi numeri pur non sufficiente a eleggermi, mi onorano e m'impongono una responsabilità con forza. Quella di rappresentare questo consenso in primo luogo in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nel quale opero, e nella mia attività politica".

"Queste elezioni hanno visto il trionfo di un partito i cui valori sono lontanissimi da quelli della sinistra: la solidarietà, il contrasto alle disparità e la tutela dell'ambiente, in una parola, la Costituzione. Questi valori invece io mi impegno a sostenere".

"Mi rammarico solamente di non aver avuto nemmeno un'occasione in questa campagna elettorale nella quale ho potuto confrontare la mia idea di futuro con quella dell'avversario che ha vinto, Ciriani. Si è sempre sottratto a qualsiasi confronto. Ciò sarebbe stato invece molto utile anche per gli elettori visto il programma non certo approfondito di FdI disponibile in rete. Auspico che in futuro le scelte politiche possano essere fatte a valle di confronti seri sui contenuti".

"Personalmente sono lieto del numero di voti conseguito a Udine e in tanti altri centri della regione. Questi risultati mi incoraggiano nel ritenere che questa regione e la città di Udine, che presto saranno chiamate ad elezioni, hanno un bisogno condiviso di uomini e donne impegnate ad affermare valori progressisti, di sinistra e di impegno per la tutela dell'ambiente", conclude Honsell, candidato all'uninominale per il Senato del centrosinistra.

"L’Alleanza Verdi Sinistra si prepara a una legislatura di opposizione al governo di centrodestra guidato dalla post-fascista Giorgia Meloni, ripartendo dal miglior risultato in termini percentuali a sinistra del Pd dal 2006 ad oggi. Una pattuglia di deputati e senatori a disposizione della difesa della Costituzione, dell’Ambiente, del Lavoro e dei Diritti", è il commento di Verdi-Sinistra Italiana Fvg. "In un quadro segnato dalla vittoria di Giorgia Meloni, dalla tenuta del M5s nonostante i canti funebri intonati alla caduta di Draghi, dalla débâcle della Lega e dall'arida percentuale del Pd, è chiaro che l’Agenda Draghi non ha premiato elettoralmente ma anzi ha favorito chi vi si è opposto dall’inizio o all’ultimo momento. In questo contesto entriamo in parlamento con il 3,6%, segnando il miglior risultato dal 2006 ed eleggendo persone come Ilaria Cucchi. In Friuli Venezia Giulia i dati sono anche superiori alla media nazionale riportando punte del 5% a Udine e Trieste. Ciò significa che tra i progressisti italiani e del Fvg c’è una richiesta di risposte radicali sulla questione sociale ed ambientale".

"Riteniamo fondamentale lavorare alla ricomposizione del fronte di opposizione al governo più a destra della storia dai tempi di Mussolini, riconoscendo il ruolo progressista del M5s. In regione siamo pronti a dare seguito alle battaglie rivendicate in campagna elettorale e riconosciute dall’elettorato, AVS c’è ed è una realtà importante in regione, nonostante l’Alleanza sia stata ufficializzata solo due mesi e mezzo prima delle elezioni. Ringraziamo Furio Honsell per la sua candidatura a beneficio di tutti i progressisti al Senato, dove ha ottenuto un risultato personale che ha quasi eguagliato quello di Luca Ciriani, benché Ciriani potesse contare su un numero di voti di coalizione di molto maggiore. Questo è un segnale della riconoscibilità e opportunità di questa candidatura proposta, di cui andiamo molto orgogliosi", conclude la nota.

"Il risultato non è stato quello che ci attendevamo, ma siamo comunque soddisfatti di far parte della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni. Piccoli ma competenti e pronti a dare il nostro contributo". E’ la lettura del voto che fa Giulia Manzan, esponente di Noi Moderati. "In Friuli Venezia Giulia ci siamo fermati allo 0.93% - rileva - ma ci sono stati territori, come l’area udinese, in cui abbiamo raggiunto l’1,18%. Per Noi Moderati questa è stata la prima esperienza nella provincia friulana, quindi partiamo da qui verso i prossimi appuntamenti elettorali. Queste politiche - chiude Manzan - hanno rappresentato l’occasione per mettere un primo mattoncino in vista delle elezioni comunali e regionali del 2023, dove siamo convinti di poter fare meglio, avendo più tempo per far conoscere i nostri programmi e per radicarci sul territorio. Grazie a tutti i cittadini che a queste elezioni hanno voluto darci fiducia concedendoci il loro voto".