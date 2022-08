Elezioni, sette le liste escluse per la corsa in Fvg

Sono sette le liste al momento escluse dalla corsa per le elezioni politiche del 25 settembre in Fvg. E’ la decisione della Corte d’Appello di Trieste, dopo aver esaminato la documentazione presentata a supporto delle candidature.

Si tratta di Gilet arancioni e Partito animalista (che schieravano candidati per entrambe le Camere), di Pensiero e Azione e Forza Nuova alla Camera e Destre Unite al Senato.

Alcune delle liste escluse ritenevano di avere diritto all'esenzione dalla raccolta delle firme, prevista per chi ha già un gruppo in Parlamento o si era presentato alle ultime elezioni politiche o europee. Alle 12 si è svolta un'audizione pubblica a cui erano invitate le parti interessate, che ora potranno fare appello in Cassazione, con verdetto atteso entro due giorni. Poi si procederà all’estrazione dell’ordine per la definitiva compilazione della scheda che gli elettori troveranno il 25 settembre per selezionare i 12 parlamentari in rappresentanza del Fvg, otto alla Camera e quattro al Senato.