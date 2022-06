Elisabetta Gualmini fa tappa in Fvg

Sabato 4 giugno l’europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini sarà in Friuli Venezia Giulia per un tour elettorale che la porterà a incontrare candidati sindaci e liste dem dei principali comuni al voto e si concluderà a Pradamano in dialogo con il segretario regionale Cristiano Shaurli.

Nel dettaglio, Gualmini sarà alle 10.30 ad Azzano Decimo, in piazza Libertà, per un incontro con il candidato sindaco Enrico Guin nella sua sede elettorale; alle 12.30 a Casarsa della Delizia, all’albergo Al Posta (in via Valvasone 14) per un incontro con la candidata sindaca Flavia Leonarduzzi.

Alle 16 appuntamento a Codroipo, al Caffè Dolcevita in piazza Giardini, per un incontro con candidato sindaco Guido Nardini; alle 17.30 a Gorizia al dehor del bar Class in corso Verdi 82, per un incontro con la candidata sindaca Laura Fasiolo, assieme al segretario cittadino del Pd Franco Perazza e al segretario regionale dei Giovani Democratici Morgan Baliviera.

Infine, alle 19.30 a Pradamano, al Parco Rubia nell’ambito della 73esima festa de L’Unità, dialogo con Cristiano Shaurli su temi regionali ed europei, dalla guerra in Ucraina al Pnrr.