Emanuele Zanon passa al Gruppo Misto

A fine anno il Consigliere regionale Emanuele Zanon transiterà dal gruppo consigliare “Progetto Fvg per una Regione Speciale / AR” al gruppo Misto, a comunicarlo è lo stesso consigliere che in questi giorni sta formalizzando la decisione e avviando i conseguenti adempimenti.

"Si tratta di una scelta non compiuta a cuor leggero", sostiene Zanon che, in veste di presidente dell’Associazione cultural-politica Regione Speciale, è stato un cofondatore del partito -, "ma frutto di valutazioni e ponderazioni maturate nel corso di molti mesi. La motivazione principale che sta alla base dell’odierna scelta è stata l’esautorazione del nostro coordinatore regionale Sen. Ferruccio Saro, avvenuta verso la fine del 2019, la quale ha di fatto decretato una scissione del partito con l’abbandono di una parte degli aderenti che hanno ritenuto di seguire l’ex coordinatore".

"A tale fatto, attribuibile sostanzialmente ad insorte divergenze riguardo la linea politica del partito Progetto FVG per una Regione Speciale, si è succeduta la nascita del Movimento Regione Futura, il cui Segretario Regionale è Giuliano Castenetto, Sindaco di Povoletto, a cui ha aderito lo stesso Consigliere Zanon, attuale Presidente. Personalmente ho ritenuto, in coerenza con il mio pensiero e percorso politico, di mantenere la posizione inziale e i principi ispiratori che hanno dato origine a “Regione Speciale” prima e in continuità a Regione Futura poi, quale approccio ed espressione della medesima visione delle politiche regionali".

"Con il passaggio al Gruppo Misto, che avverrà in questi giorni, precisa Zanon, non muterà il mio assetto in maggioranza a sostegno del Presidente Fedriga e la personale collocazione nel centro destra. L’ingresso nel Gruppo misto – prosegue Zanon - mi consentirà una azione più autonoma e una maggior indipendenza politica, pur nel rispetto del principio di leale collaborazione con le altre forze politiche della maggioranza, come peraltro ho comprovato sino ad oggi. All’interno del Misto, rappresenterò il Movimento Regione Futura, considerato che in tale gruppo eterogeneo ogni consigliere ha piena libertà e autogestione politica, anche con posizioni divergenti o contrapposte. Nell’ambito del Movimento Regione Futura sono state sviluppate idee e proposte politiche, anche con il contributo di molti cittadini e sulla base di segnalazioni pervenute da diversi ambiti della società, che mi impegnerò anche in futuro ad avanzare e a tradurre in provvedimenti nell’ambito dell’azione consigliare".