Emergenza cinghiali, al via l'esame della proposta Piccin

“Esprimo grande soddisfazione per l’entrata nel vivo, nella commissione Agricoltura della Camera, dell’esame della proposta di legge a prima firma della sottoscritta approvata dal consiglio regionale del Fvg per affrontare il problema dei danni causati dalla proliferazione dei cinghiali. Sulla base di questo esame, congiunto con altre due proposte di legge parlamentari, la Conferenza delle Regioni ha depositato un documento che presenta sette interventi. Auspico ora una rapida sintesi delle proposte in campo affinché si possa finalmente affrontare un’emergenza sempre più evidente”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), che ricorda come “da anni sto sollecitando soluzioni legislative per fronteggiare l’emergenza della crescita della popolazione dei cinghiali, causa di danni ingenti per l’agricoltura, gravi incidenti stradali e rischi di carattere igienico-sanitario che possono interessare l’intero comparto zootecnico”.

“Un grido d’allarme – osserva Piccin - lanciato anche dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni nel corso di un’audizione alla commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito dell'esame delle tre proposte di legge sul tema, tra le quali quella del Fvg, nata da un testo a prima firma della sottoscritta. L’obiettivo resta quello di rendere più efficaci le norme della legge 157 del 1992 e della legge Delrio”.

“Le Regioni – continua la consigliera - hanno proposto soluzioni all’insegna del potenziamento del ricorso e dell’attuazione dei piani di controllo dei cinghiali (anche aggiungendo personale dedicato), di rafforzamento del ruolo delle Regioni e di indennizzo agli agricoltori. Proposte condivisibili che integrano quelle da noi avanzate e la recente giurisprudenza: è auspicabile, ora, una sintesi che consenta finalmente di risolvere i problemi causati da una fauna selvatica lasciata fuori controllo, grazie a soluzioni pratiche e di buon senso e accantonando gli ostracismi di natura ideologica”.