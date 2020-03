Emergenza Covid-19, tutelare legalmente medici e infermieri

"Serve un'azione di tutela nei confronti dei medici e degli infermieri che stanno operando in una situazione di emergenza che non ha precedenti nell'epoca moderna e della quale dovremo ricordarci quando torneremo alla normalità". Lo afferma in una nota il gruppo consiliare regionale di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar, in linea con l'iniziativa intrapresa da Fismu (Federazione italiana sindacale medici uniti), attraverso un documento inviato al Governo, al presidente del Consiglio, al ministro della Salute e al Parlamento per chiedere l'apertura di un confronto sull'introduzione di uno strumento di immunità, da concedere ai professionisti della sanità, durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19, per consentire loro di operare a favore dei cittadini senza essere gravati dall'angoscia di futuri procedimenti a loro carico.

In tal senso, oggi è stata sottoscritta e depositata una mozione (firmata dai consiglieri regionali Mauro Di Bert, Edy Morandini, Emanuele Zanon e Giuseppe Sibau) per chiedere un impegno della Regione Fvg affinché "vengano adottate tutte quelle misure ritenute utili a scongiurare che gli operatori sanitari, ai quali adesso tutti plaudono, un domani possano essere chiamati a rispondere della loro attività, senza tener conto della situazione discriminante nella quale ora si trovano a operare".

"Quando questa emergenza passerà - sottolinea la nota del gruppo PrFvg/Ar - dovremo ricordarci della situazione nella quale stanno operando i professionisti della sanità, medici e infermieri, fra turni massacranti, un sistema in difficoltà, posti letto che non bastano e attrezzatura insufficiente. Non vorremmo mai che questi operatori, oggi in prima linea, possano diventare oggetto di una ricerca di responsabilità, attraverso azioni civili, o addirittura penali, riferite all'operatività da loro prestata in questo periodo eccezionale".

Nella mozione, sottoscritta dall'intero gruppo, i consiglieri spiegano come vi sia "la necessità di porre in essere dei provvedimenti che scongiurino il realizzarsi di tale ipotesi. Auspichiamo che anche la Regione si faccia portavoce di quella che è una forte preoccupazione manifestata dagli stessi operatori".