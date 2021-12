Emergenza Covid, dal Comune 32.000 euro per le associazioni di Prata

La giunta comunale di Prata di Pordenone ha stanziato 32.000 euro a favore delle associazioni del territorio, in relazione all’emergenza Covid-19.

L’amministrazione ha considerato che nel corso del 2021 diverse associazioni hanno presentato una domanda di contributo per spese riconducibili all’emergenza sanitaria. Gli assessori e il sindaco Favot hanno quindi deciso di garantire dei contributi, aggiuntivi rispetto a quelli che vengono erogati ordinariamente, per aiutare i sodalizi, a fronte di una rendicontazione puntuale delle spese sostenute.



Il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, ha commentato: "Siamo soddisfatti di essere arrivati a questo risultato perché così possiamo dare una mano ulteriore alle associazioni, per il ruolo fondamentale che hanno per tutta la nostra comunità".

Maurizio Rossetto, assessore con delega all’Associazionismo, ha aggiunto: "Le associazioni di Prata non si sono mai tirate indietro e sono sempre rimaste attive, rispettando le regole, anche nei momenti difficili. Per questo è giusto che vengano sostenute. L’amministrazione – ha concluso – anche in questo si dimostra attenta alle realtà del territorio".