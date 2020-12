Emergenza Covid, nuovo botta e risposta tra Pd e Lega

Nuovo botta e risposta tra Pd e Lega sulla gestione dell'emergenza Covid.

"Non bastano i quasi mille morti, un numero spaventoso di malati e contagi, i contraccolpi su un sistema sanitario già scosso dalla prima ondata: qualcuno proprio non vuole imparare la lezione in Friuli Venezia Giulia", è la riflessione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce delle prese di posizione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dei vertici del Carroccio.

"Qua non è questione di giallo o arancione, né di rinunciare a un cenone, oggi la priorità assoluta sono le persone, è salvare la ripresa evitando una terza ondata che sarebbe devastante soprattutto per le categorie più colpite. La destra non può continuare a non tener conto delle preoccupazioni della stragrande maggioranza degli italiani che chiedono di essere protetti dal contagio e per questo accettano le restrizioni con consapevolezza. Basta alimentare malesseri, dar a intendere che in fondo si può osare, riunirsi in tanti a cena, andare a sciare o dove si vuole. Basta sottovalutare il fatto che i nostri ospedali sono allo stremo, come denunciano a una voce i sindacati dei medici e infermieri. Al contrario della Lega che a Roma occupa il Parlamento, il Pd del Friuli Venezia Giulia dimostra una responsabilità di cui si potrebbe giovare anche la maggioranza, ma non accetteremo che questa destra continui ad approfittare del nostro atteggiamento e a dare messaggi sbagliati ai cittadini", conclude Shaurli.

Ai dem replica il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin: "Anche nelle ore in cui il Friuli Venezia Giulia è stato classificato come "zona gialla" a partire da domenica 6 dicembre, il Partito democratico ha motivo di criticare, alzare i toni e accusare. Gli unici ad alimentare malesseri e a non dimostrare responsabilità di fronte alle difficoltà di tante famiglie sono i rappresentanti del Pd che strumentalmente non perdono occasione per falsare la realtà".

"Nella giornata di ieri in Terza Commissione consiliare, è emerso come dal 2013 al 2018 con il governo Serracchiani i posti letto negli ospedali siano stati tagliati di circa 700 unità, mentre nei primi due anni del mandato Fedriga ne siano stati recuperati 400, un miglioramento riconosciuto dallo stesso Governo giallorosso".

"La tutela della salute dei cittadini - continua l'esponente leghista - è priorità di questa amministrazione regionale. Il Governatore Fedriga, che già ha dimostrato di saper prendere decisioni forti quando necessario, è pronto a farlo nuovamente. Mentre le parole del consigliere regionale, Cristiano Shaurli, alla luce delle scelte fatte dall'amministrazione regionale del Pd di cui faceva parte, appaiono non solo vuote, ma ipocrite".

Bordin conclude ricordando che "la richiesta di ricongiungimento familiare e la possibilità di spostamento tra comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del primo gennaio 2021 siano arrivate anche da 25 deputati del Pd".

"Non accettiamo lezioni né il solito scaricabarile sul passato da parte della Lega: la concreta collaborazione e serietà che abbiamo dimostrato in questi mesi non significa chiudere gli occhi di fronte a quello che sta accadendo e anche alle mancanze della Regione. La Lega del Fvg pensi piuttosto alla gazzarra indegna e all’occupazione del Parlamento di ieri da parte di Salvini e compagnia". Lo afferma il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti replicando alle dichiarazioni del capogruppo della Lega, Mauro Bordin.

"Come Pd siamo preoccupati per le migliaia di nuovi positivi e le centinaia di decessi di questa ultima settimana, per lo stress che il sistema sanitario sta subendo a causa del Covid, per le disfunzioni sui tamponi che stiamo registrando sul territorio. Proprio per questo, insieme a tutti i gruppi di opposizione, avevamo chiesto l'audizione in commissione Salute, per comprendere come si sta comportando il sistema e i suoi seri professionisti e dare un nostro contributo: è ciò che abbiamo fatto, per cui non ci prestiamo certo a polemiche ipocrite e inutili. A metà legislatura, la Lega continua a scaricare colpe sul passato, raccontando storie non vere: i dati diffusi in questi giorni dall’Anaao (il più rappresentativo sindacato dei medici ospedalieri) a livello nazionale sui posti letto internistici ponevano al 2018 il Fvg al primo posto in Italia con 99 posti per 100mila abitanti. Sempre lo stesso rapporto evidenzia che dal 2018 al 2020 l'incremento dei posti letto è stato del 6,1 per cento, il secondo dato più basso in tutto il Paese. I numeri dicono l'esatto contrario rispetto alle avventate dichiarazioni del capogruppo leghista: non c’è nulla da “festeggiare”, caro Bordin, ma dobbiamo continuare a rispettare le regole ed evitare le zone affollate. Solo cosi il virus potrà rallentare".