Emergenza famiglie, subito un tavolo per il terzo settore

"Sono drammatici i numeri che attestano il triplicare delle richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà economica. Non c'è tempo da perdere dobbiamo mettere in campo azioni straordinarie per le famiglie e l'infanzia: si convochi subito il tavolo con il terzo settore". Lo afferma la Consigliera comunale Pd Eleonora Meloni che, nel corso della Commissione politiche sociali, era riuscita a ottenere dall’Assessore Barillari, con i colleghi dell'opposizione, la convocazione di un Coordinamento del Terzo Settore, necessario a promuovere nuovi progetti e implementare quelli già attivi, affinché nessuno sia lasciato solo.

"Dobbiamo prevedere subito azioni coordinate su tutto il territorio: dall'implementazione dei generi alimentari da consegnare alle famiglie, a progetti di sostegno allo studio per gli alunni che fino a settembre non rientreranno a scuola" - prosegue Meloni - "Ribadisco la necessità di un rafforzamento dei servizi sociali, con nuove assunzioni a tempo determinato di assistenti fissi sul territorio, insieme a infermieri di prossimità nelle ex sedi circoscrizionali, ma anche l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche adeguate per gli alunni. Con l’avanzo che abbiamo (9,6 milioni euro) dobbiamo attuare azioni straordinarie".

"A farne maggiormente le spese sono i bambini, privati dell'Istituzione scolastica de visu e del gioco con i propri compagni. Con l'avvio della Fase2 dobbiamo pensare ad attività all'aria aperta, occasioni di socialità, gioco e confronto (sempre ovviamente rispettando le direttive di sicurezza)".

"Il distanziamento sociale e l'emarginazione conseguenti questa pandemia sono un problema serio e avranno ripercussioni sulle fasce più fragili, soprattutto sul versante del disagio economico e sociale" conclude la Consigliera comunale Meloni.