Emergenza, il Governo sblocca 25 miliardi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un’integrazione alla relazione al Parlamento per il 2020, approvata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell’autorizzazione da parte del Parlamento di un ulteriore ricorso all’indebitamento. L’integrazione rispetto alla precedente relazione, approvata il 5 marzo, si è resa necessaria in seguito all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo, che, a seguito dell’intensificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.

Il Governo intende, quindi, rafforzare ulteriormente il sostegno previsto per il sistema sanitario, per i cittadini e per le imprese e aumentare le risorse a favore della protezione civile e della sicurezza. Si precostituiscono, inoltre, le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.

Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all’ulteriore ricorso all’indebitamento, aggiuntiva rispetto a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, è incrementata di 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali), da utilizzare nel corso del 2020. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l’obiettivo programmatico di indebitamento netto potrà pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di prodotto interno lordo (PIL).

Considerato l’importo complessivo per il quale si chiede l’autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

"Il quadro nazionale dell’epidemia di Coronavirus, come tutti sappiamo, si è aggravato", commenta il deputato del M5S Luca Sut. "Il Paese ha bisogno di maggiori risorse per fronteggiare quest’emergenza sanitaria, economica e sociale. Oggi, Camera e Senato voteranno lo sforamento del deficit e, stamattina, il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta del Parlamento di uno scostamento di 20 miliardi in termini di indebitamento che corrispondono a 25 miliardi di maggiore stanziamento. Il prossimo decreto che arriverà in CdM dopodomani, avrà una prima dotazione di 12 miliardi. Le priorità dal punto di vista economico, in questo momento sono la tutela del lavoro, la messa a disposizione di liquidità per le famiglie e le imprese e l’applicazione di interventi sulle scadenze fiscali, in vista di meccanismi di parziale ristoro per i territori più colpiti. Queste saranno le linee guida del decreto che a breve arriverà".

"Si prevede un allargamento degli ammortizzatori sociali, la possibilità d’uso del fondo d'integrazione salariale per le aziende più piccole e una cassa in deroga che tuteli tutti i lavori, indipendentemente dal settore. Si prevede un voucher baby sitter, norme particolari per i lavoratori stagionali e gli autonomi, con sospensione del versamento dei contributi, previdenziali e assistenziali", prosegue Sut. "Da parte dell’Ue, vogliamo sottolineare, c’è piena apertura alle nostre richieste di sostegno per il Paese. Nel pomeriggio, è prevista una videoconferenza del Premier Conte con Ursula Von der Leyen, in cui si discuterà delle iniziative italiane ed europee da adottare in questo delicatissimo frangente. Per quanto concerne le misure atte a contenere l’espansione dell’epidemia, il Governo ha voluto precisare che non sussiste nessuna chiusura verso l’adozione di provvedimenti più restrittivi di quelli previsti dal Dpcm del 9 marzo. Tutto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica. Il Premier ha però ricordato l’importanza di non fornire risposte emotive all’emergenza: abbiamo un Comitato tecnico scientifico a guidarci".

"Ora è fondamentale intervenire in funzione dell’acquisizione e della distribuzione di macchinari e altre apparecchiature di terapia intensiva e sub intensiva, oltre che di dispositivi di protezione personale. In tal senso, Conte ha inoltre annunciato la nomina di una figura che lavorerà al potenziamento delle filiere produttive interessate", conclude Sut.