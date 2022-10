Emergenza personale Ata nelle scuole

"Ci stanno giungendo da molte scuole della nostra regione segnalazioni in merito alla carenza del personale Ata, ovvero collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici", denuncia Adriano Zonta, segretario regionale Flc Cgil. "Questa situazione sta diventando per alcuni istituti una vera e propria emergenza, in quanto l'organico a disposizione non è sufficiente per garantire l'apertura dei plessi e l'espletamento di tutte le procedure amministrative".

"Questa situazione le organizzazioni sindacali l'hanno già segnalata all'Ufficio scolastico regionale, che non ha fornito dati completi ed esaustivi per verificare esattamente quale sia l'organico Ata assegnato al Friuli Venezia Giulia, ma solo numeri parziali e disaggregati. Inoltre, non ci sono stati forniti i dati relativi alle richieste che sono state fatte, all’Ufficio scolastico regionale, dai dirigenti scolastici", prosegue Zonta.

"E’ pur vero che la Regione ha messo a disposizione dei fondi per venire incontro alle criticità che si potevano verificare nelle scuole, ma, purtroppo, da una parte non sono sufficienti, dall'altra generano situazioni di disparità tra lo stesso personale, con orari disagiati e salari esigui, oltre al fatto che il servizio non viene riconosciuto nelle graduatorie d’Istituto".

"In questi giorni, poi, l’aumento costante dei casi Covid ha accresciuto in misura esponenziale le criticità. La situazione lo scorso anno era stata in parte tamponata con l'organico Covid previsto dal Ministero, ma per quest'anno scolastico non è stato previsto. Per contro, il personale Ata del Friuli Venezia Giulia anche quest'anno ha subìto dei tagli: dalle tabelle ministeriali risultano 19 posti in meno. Sembrano pochi, ma, se pensiamo che dal 2010 nelle scuole Fvg è stato tagliato più del 35% dell'organico Ata, significa che sono stati cancellati quasi mille posti di lavoro, eppure il servizio erogato è rimasto sempre lo stesso".

"Riteniamo necessario che i dirigenti scolastici, insieme all'Ufficio scolastico regionale e agli uffici territoriali, segnalino con forza al Ministero l'esiguità del personale Ata e il pericolo che le istituzioni scolastiche non riescano a fornire i servizi. Anche la Regione, nonostante il positivo sforzo economico, deve scendere in campo per pretendere da Roma l'organico necessario per far funzionare le nostre scuole. Non possiamo pensare che la Regione auspichi l’avvio dell’autonomia differenziata per regionalizzare la scuole e il personale", prosegue Zonta.

"Da una nostra analisi, in Friuli Venezia Giulia servono almeno 300 dipendenti in più per poter avere un servizio adeguato, che garantisca la sicurezza e la stabilità nelle nostre scuole. Infine, ringraziamo il personale Ata per l'impegno quotidiano, nonostante la continua emergenza che spesso incide sulle condizioni di lavoro, che non sono più sopportabili e meritano una soluzione immediata anche con una mobilitazione".