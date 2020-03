Emergenza, più attenzione ai bambini

“Gran parte delle catene della grande distribuzione hanno interdetto la vendita di cancelleria, così come di abbigliamento per neonati. Allo stesso tempo il decreto ha imposto la chiusura alle cartolerie e ai negozi che vendono prodotti per bambini. Il risultato è che tantissime famiglie non sanno dove poter reperire penne, matite e quaderni – beni di prima necessità in questo periodo di forzata permanenza a casa dei bambini – né tutine per neonati", denuncia il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, annunciando il deposito di un'interrogazione al governo.

"Un’assurdità messa nero su bianco nelle faq relative al decreto ‘Io resto a casa’ e che va al più presto corretta, tanto più alla luce dell’annunciata proroga del lockdown come anche dell’intenzione dei colossi del commercio on line di limitare le consegne. Auspico che il Governo intervenga per venire incontro alle necessità, perché di queste si tratta, di milioni di famiglie italiane. Basta confusione, basta demandare tutto al buon senso, basta norme che non pensano alle reali esigenze delle persone. Il governo faccia chiarezza e permetta ai genitori di acquistare pennarelli, quaderni e tutine per neonati”, conclude Novelli.