Emergenza profughi dall'Ucraina, occasione per ripensare il modello di accoglienza

Si intiola 'Ucraina: pace, protezione, accoglienza. Quale rifugio per le persone in fuga?' il focus che lunedì 14 marzo, alle ore 18.30, sarà ospitato in diretta sulla pagina facebook di RiVolti ai Balcani,

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dei militari russi, milioni di persone stanno fuggendo dal Paese per cercare protezione in Europa. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) stima in 2 milioni i rifugiati che hanno già varcato il confine ucraino in fuga dal conflitto. Un numero destinato a crescere. RiVolti ai Balcani organizza un evento di approfondimento per analizzare gli strumenti adottati per garantire protezione e accoglienza ai rifugiati e promuovere un messaggio di pace. Di fronte al flusso più alto di rifugiati verso i Paesi europei dalla fine della Seconda guerra mondiale, le istituzioni europee hanno adottato strumenti “straordinari”.Il 3 marzo il Consiglio europeo ha attuato la Direttiva 55 del 2001 per garantire tutela immediata e temporanea alle persone in fuga dalla guerra. Una decisione positiva ma “drammaticamente tardiva” che avrebbe potuto riguardare anche i popoli siriani e afghani e che arriva dopo anni di chiusure e respingimenti. Torna così di attualità anche il tema dell’accoglienza. Gli enti del privato sociale si trovano ad affrontare l’arrivo di migliaia di persone in un contesto di precarietà e difficoltà legate al taglio della spesa pubblica sull'accoglienza e alle modalità che in questi anni le istituzioni italiane hanno adottato in termini di sistemazione e progetti di integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati. L’emergenza legata al flusso di cittadini ucraini verso il nostro Paese può essere l’occasione per ripensare il modello di accoglienza italiano.



Ne discutono Francesco Vignarca, Rete Italiana Pace e Disarmo, Mariacristina Molfetta, Fondazione Migrantes, Gianfranco Schiavone, Ics Ufficio Rifugiati Onlus e Associazione Studi Giuridici Immigrazione e Michele Rossi, Ciac onlus. Modera l'incontro Luca Rondi, giornalista di Altreconomia.