Emergenza profughi: il coronavirus aggrava la gestione degli arrivi in Fvg

Emergenza profughi in Fvg e Walter Rizzetto (FdI) chiede l'intervento del Governo.

“Il Coronavirus aggrava la gestione degli arrivi in Fvg – afferma Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, coordinatore del Fvg per il partito -. Il governo intervenga. Come ogni anno, in questo periodo aumentano gli ingressi di migranti provenienti dalla rotta balcanica. Si tratta di un evento prevedibile eppure il governo non ha adottato misure specifiche di sostegno, per agevolare la gestione di un fenomeno adesso aggravato dall’emergenza sanitaria”.

Il deputato ha presentato un’interrogazione per sollecitare iniziative di supporto e per conoscere i dati sugli arrivi dall’inizio del 2020.

“Il problema centrale - continua Rizzetto - è anche quello di individuare le strutture idonee per far trascorrere il necessario periodo di quarantena ai profughi poiché al momento si ricorre per lo più ad accampamenti che vengono attrezzati sul Carso. Il Ministro dell’Interno Lamorgese provveda con adeguati provvedimenti, in termini di sicurezza e controllo sanitario, poiché il Fvg si trova in grande affanno nella gestione dei migranti in un momento economico-sociale già drammatico”, conclude Rizzetto.