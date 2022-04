Emergenza Ucraina, Forza Italia Fvg a Trieste

Domani, martedì 19 aprile alle 10 una delegazione di Forza Italia Fvg composta dalla coordinatrice regionale Sandra Savino, dal senatore Franco Dal Mas, dal deputato Roberto Novelli e dal capogruppo in consiglio comunale a Trieste Alberto Polacco, si recherà a Casa Alessio Stani di Trieste (via dell’Istria 69), tra i principali centri di accoglienza regionali dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Un’iniziativa finalizzata a raccogliere elementi utili in vista della conversione in legge del decreto 21/2022 “Ucraina”.

“Ringraziamo il dottor Annunziato Vardè, Prefetto di Trieste e commissario di Governo, per aver reso possibile questa visita e per onorarci della sua presenza. E naturalmente grazie alla Caritas e a tutti i volontari che stanno dando il loro prezioso contributo per aiutare le migliaia di ucraini arrivati e fermatisi nella nostra regione. Nelle prossime settimane il Parlamento sarà chiamato a convertire il decreto legge: un provvedimento buono ma che crediamo possa essere ulteriormente migliorato. Toccare con mano la situazione e raccogliere suggerimenti da chi vive direttamente questa emergenza crediamo sia la via migliore per individuare soluzioni efficaci per il presente e il futuro”.