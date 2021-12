Energia, la Comunità Collinare fa scuola

La Comunità Collinare del Friuli si sta confermando sempre più un punto di riferimento in materia di Comunità Energetiche, non solo a livello locale ma soprattutto a livello nazionale. Solo il 16 Novembre 2021 la Comunità Collinare del Friuli era stata chiamata come relatore nella prima conferenza nazionale Ifec, che si è tenuta all’Energy Center del Politecnico di Torino, ricevendo il riconoscimento alla CER – San Daniele 1 per essersi distinta per innovazione sociale, economica e tecnologica nell’ambito del progetto Recocer.

A poco più di un mese di distanza è con orgoglio che il presidente Luigino Bottoni e il direttore Emiliano Mian, assieme al comitato esecutivo, comunicano una seconda partecipazione a un altro evento di caratura nazionale organizzato da RSE e da Luiss Business School presso la splendida Villa Blanc di Roma: la presentazione della “Community Energy Map - Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili”.

“Il lavoro (scaricabile gratuitamente dal sito www.rse-web.it) presenta tra i casi di studio anche il nostro progetto Recocer – riferisce Bottoni - che è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con una dotazione di 5.4 milioni di euro per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile nei territori dei 15 Comuni della Comunità Collinare del Friuli. In questo momento il progetto Recocer, che ha già visto la nascita della nostra prima comunità energetica a San Daniele del Friuli, è il progetto sulle comunità energetiche più importante e significativo tra quelli programmati sull’intero territorio nazionale e noi siamo ben lieti di portare le nostre esperienze e i nostri contributi nei prestigiosi tavoli dove si sta parlando di questo tema e dove si sta ragionando sia sui vari interventi normativi che sui piani di sviluppo futuro delle comunità energetiche".

"La Collinare ha acquisito e vuole mantenere un ruolo da protagonista nello sviluppo delle Comunità Energetiche che sono una nuova forma di produzione/consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile che porterà grandi benefici ambientali e tariffari grazie agli incentivi del GSE, ma anche e soprattutto un nuovo modo di concepire il consumo di energia in vista degli obiettivi che sono stati posti dalla Comunità Europea. Se ne parlerà molto in futuro".