Ennesima riforma a metà del guado

La riforma delle Autonomie locali, approvata nel 2019, ovvero la Legge regionale 71 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, ha abolito le Uti e quanto previsto dalla precedente riforma, entrata in vigore appena 5 anni prima. La legge vigente non ha ancora prodotto effetti tangibili sulla struttura del sistema amministrativo territoriale, se non la definitiva e generalizzata disattivazione delle Unioni territoriali intercomunali.

Né pare essere in grado di produrne di incisivi a breve visto, per esempio, che le eventuali Comunità (eccetto quelle di montagna previste per legge) sono demandate alle scelte volontarie dei singoli Comuni. Volontarietà che, in vero, ha prodotto ben poco nel recente passato. In quanto ai cosiddetti Enti di decentramento regionale, che dovrebbero ricalcare l’estensione territoriale delle province soppresse, sono molto limitate le funzioni previste e non privi di ostacoli la loro effettiva attivazione. Per contro è ben nota e radicata l’articolazione amministrativa regionale, prima che su di essa si abbattesse lo tsunami riformatore.



I Comuni sono stati 219 dalla costituzione della Regione nel dopoguerra e sino a qualche anno fa. Ora, per effetto delle sole 5 fusioni andate in porto e dell’ingresso di Sappada sono 215. Le Province 3 in origine sono diventate 4 con l’istituzione di quella di Pordenone nel 1968. Il numero medio di residenti era di 303.750 rispetto a una media italiana di 552mila. Questi i dati – attualizzati – di quella che era l’articolazione amministrativa regionale consolidata e a tutti nota consentiranno utili confronti con altri territori (Regioni, Cantoni, Länder…) d’Europa, per comprendere in quale direzione si stanno muovendo i sistemi amministrativi locali. Intanto si può notare che per dimensione territoriale e popolazione la Regione Friuli-Venezia Giulia e le sue Province hanno (o avevano) consistenze pari a circa la metà di quelle dell’Italia intera.Solo i Comuni hanno consistenze abbastanza simili, seppure con popolazione inferiore. Per quanto riguarda, invece, organizzazione e prerogative i Comuni e le Province (fino alla soppressione del 2014 di queste ultime) della Regione ricalcavano il modello italiano. A sua volta derivato dal modello ‘franco-napoleonico’ ma con delle modifiche – peggiorative - introdotte dalla riforma Rattazzi del 1859 che ha accentuato, in Italia, il carattere centralistico delle Province, ovvero di organi periferici volti più al controllo che al governo e allo sviluppo del territorio. Senza contare che per la loro perimetrazione si badò più a criteri logistico-dimensionali che a quelli di omogeneità storico-culturale e socio-economica.