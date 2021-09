Enrico Letta a Trieste, i no vax irrompono nel comizio

Clima sempre più caldo nella campagna elettorale di Trieste, con l’ennesimo comportamento 'sopra le righe' di alcuni esponenti no vax. Un'attivista 'no Green Pass' ha interrotto il comizio del segretario del Pd Enrico Letta, arrivato in piazza Della Borsa a sostegno del candidato sindaco Francesco Russo. Dopo le urla, la donna è stata fatta scendere dal palco dal personale della Digos.

“Questo - ha detto Letta subito dopo l’episodio – è il risultato dell’ambiguità di certa politica irresponsabile, di quei partiti che hanno deciso di flirtare con questi concetti, mentre noi abbiamo avuto da subito una posizione chiara”.

“Le manifestazioni no vax sono un segno di disagio, di marginalità e sono dovute alle forze politiche, anche di governo, che non sono in grado di dire parole chiare. Oggi ho sentito Matteo Salvini definirsi ‘free vax’ e gli voglio dire che non esiste il concetto di free vax: free vax vuol dire no vax e credo – ha aggiunto - che in questo senso l’ambiguità che la Lega sta interpretando sia veramente qualcosa di molto negativo per il Paese”.

"In questa fase con elezioni comunali e politiche suppletive, nelle quali anche io sono candidato, e con le regionali in Calabria noi stiamo seminando. Stiamo lavorando per l'unità e la massima convergenza del centrosinistra".





Rispondendo, quindi, a una domanda su possibili conseguenze a livello nazionale, Letta ha puntualizzato che "le amministrative rimangono elezioni amministrative".

Il segretario dem oggi ha incontrato, con il candidato Russo, una famiglia che vive alla periferia di Trieste. "Il tema delle periferie, della prossimità e della marginalità nelle nostre città è fondamentale. La questione dell'integrazione e di come gestire tutta la materia delle case popolari, di come aiutare le persone anziane e far sì che i servizi non siano così diseguali credo sia la grande sfida delle nostre città", ha osservato al termine della visita. "E' importante oggi - ha concluso - nel momento in cui si vota con le città che sono profondamente diseguali, dare il segnale che questo sforzo per recuperare e ridurre i livelli di diseguaglianza è assolutamente fondamentale".

"Vergognosi e irresponsabili i partiti di destra che alimentano le proteste no vax in giro per il Paese. Quello che è successo oggi a Trieste al Segretario del Pd, Enrico Letta, di essere interrotto mentre parlava, non solo dimostra il disprezzo totale per le regole più elementari della nostra democrazia, ma conferma la totale irresponsabilità di chi in Parlamento e nel Paese alimenta tesi scriteriate", così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.





"La Toscana ha dimostrato più di molte altre Regioni quanto sia fondamentale il rigore, il rispetto delle regole, della scienza e una sanità pubblica capillare. Non è un caso che qui i no vax non abbiano attecchito, nonostante le corbellerie spesso sparate in libertà dagli esponenti di Lega e FDI. I vaccini proteggono la vita ma per la destra non è vero. Queste elezioni amministrative sono, anche per queste vicende che viviamo ogni giorno sulla nostra pelle, uno spartiacque tra loro e noi. Tra chi crede in una società giusta, solidale e che crede nella scienza e in chi, come i partiti di destra, anziché proporre soluzioni alimentano solo scontri e conflitti permanenti".