Enrico Letta fa tappa a Gorizia

"Le elezioni di Gorizia sono importanti perché ci aspettiamo di continuare la crescita dello scorso autunno in Fvg, quando abbiamo avuto la grandissima speranza e una quasi vittoria di Francesco Russo a Trieste, al quale è mancato solo l'ultimo centimetro. Il passaggio dopo Gorizia sarà la Regione”: è quanto ha auspicato il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a Gorizia per sostenere la candidata del centrosinistra Laura Fasiolo.

"Così come accade oggi nei capoluoghi al voto, anche per le Regionali del prossimo anno bisogna avere un'alleanza larga, forte, legame con i territori, che individuino una candidatura in grado di battere Fedriga”, ha aggiunto Letta. “Bisogna dare agli elettori del Friuli Venezia Giulia una candidatura democratica, europeista, che non rappresenti i valori dell'io, subito, oggi, che sono i valori dell'immediatezza delle destre, ma che persegua una società più inclusiva, che pensi al noi invece che all'io".