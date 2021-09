Enrico Letta ha fatto tappa a Ruda

“E' il momento di sostenere i candidati sindaci e consiglieri democratici, serve l’impegno di tutti. Stiamo seminando bene, stiamo lavorando nei grandi come nei piccoli comuni, con le persone, con ascolto e progettualità. Costruendo progetti forti, partendo dai territori. Credo sia primario coinvolgere tutti, giovani compresi che stanno vedendo sempre più nel Partito Democratico un soggetto serio, competente, che ha dimostrato di saper governare bene. Dalla Pandemia non si esce con l’individualismo, lo stiamo vedendo, ma tutti assieme, più forti di prima e più compatti di prima. Solo così se ne esce, con nuova solidarietà e nuove relazioni sociali”, ha detto Enrico Letta, segretario Nazionale del Partito Democratico in visita a Ruda.

“Ringrazio davvero con affetto il segretario nazionale, per averci dedicato del tempo e aver fortemente voluto far visita ad una comunità come quella di Ruda, magari piccola ma che ha sempre fatto della solidarietà, della comunità, dell’uguaglianza, la sua forza. Il suo messaggio è forte, quello di avere il coraggio di andare avanti con saggezza e competenza, senza farsi ammaliare da chi urla o vuole farci credere cose non vere. Impegno e conoscenza sono primari per saper amministrare: un compito complesso e che va fatto con la massima serietà e non a sloga”, è il commento del Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.