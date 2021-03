Enrico Letta nuovo segretario del Pd

Con 860 voti a favore, due contrari e quattro astenuti l’Assemblea nazionale del PD ha eletto Enrico Letta, Segretario nazionale del Partito Democratico.

“La candidatura di Enrico Letta alla segreteria nazionale del PD è stata sottoscritta da 713 membri dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico”, lo ha annunciato la presidente del partito, Valentina Cuppi, alla ripresa dei lavori, lasciando la parola a Letta.

“Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo PD. Dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei nostri comportamenti. Io scelgo il partito perchè ritengo che questa sia la sfida essenziale per l’Italia ma anche per l’Europa. Dobbiamo fare un partito con le porte aperte. Io arrivo da persona libera che ha imparato che la vita è molto bella ed è piena di sorprese. Lascio tutti gli incarichi che avevo con retribuzione ma tengo la presidenza, non retribuita della fondazione Delors. Non arriva qui un segretario sulle ali dell’esaltazione di quelli che lo osannano. Sono qui per fare le cose. E citando Nino Andreatta: ‘Non c’è nulla di più sovversivo della verità".

“Sono stati giorni complessi e complicati. Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti: a lui mi lega lunga e grande amicizia. Un rapporto importante di sintonia. Abbiamo fatto tante cose insieme e tante cose insieme faremo. Ti ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme, è un onore succederti. Abbiamo un carattere abbastanza simile, ci capiamo al volo”.

QUI IL DISCORSO

I COMMENTI. “Ho molto apprezzato il tono e i contenuti dell'intervento di Enrico Letta, alto nei riferimenti ideali e politici, puntuale nel segnare il perimetro del nuovo Pd da costruire, fermo dal punto di vista etico. Estremamente utile il chiarimento sull’inefficacia del sistema correntizio, perché pone le premesse di un modo diverso di contribuire al dibattito culturale e politico nel partito. I temi del rapporto con il Governo Draghi, della leadership del Pd nel centrosinistra e della competitività rispetto alla destra dovranno diventare portanti nella nostra azione”, sono le parole della vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.

“Un discorso programmatico ampio, importante, che colloca il Pd al centro del presente e del futuro del Paese, ma anche dell'Europa. I temi proposti sono concreti e puntuali, le criticità sono state sottolineate in modo chiaro. Letta ha lanciato la sfida politica di porre il Pd come motore principale di tutte le forze del centrosinistra. Dunque prendiamo su di noi la responsabilità di ridare credibilità alla politica per lavorare a un rinnovamento profondo e concreto del Paese, anche con le 'agorà democratiche' lanciate da Letta che ha ridato così fiducia a una comunità in difficoltà. Tra i temi di maggiore importanza anche la sua proposta di dialogo con le parti sociali". E’ il commento della senatrice Tatjana Rojc (Pd).

“Un discorso che mette al centro non il consenso ma le esigenze del Paese e il futuro dei nostri giovani. ‘L’anima ed il cacciavite’ è l’immagine con cui Letta ci ricorda che valori e idee devono vivere nella società, ascoltandola e proponendo soluzioni concrete: dai nuovi diritti a un fisco progressivo a un nuovo investimento sull’istruzione”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito dell’intervento del nuovo segretario nazionale del partito Enrico Letta.

Per il segretario regionale “è stato un discorso importante, partito ricordando l’impegno di Nicola Zingaretti e i successi sul fronte europeo. Perché le risorse del Recovery Fund sono frutto dell’impegno del Pd ed ora dovranno essere gestite non per accontentare qualcuno ma per programmare il futuro e rilanciare un grande Paese come l’Italia. Per questo serve un partito, e visioni diverse al suo interno sono utili solo se servono al confronto e alla società. Per questo serve convinzione ed orgoglio delle proprie idee, generosità nell’aprirsi a nuovi contributi e – conclude Shaurli - nello strutturare un’alleanza alternativa alla destra”.

“Non un vigile urbano né un amministratore di condominio, ma una guida molto chiara e netta: questo è Enrico Letta nuovo segretario del Pd. Il suo intervento, dopo il doveroso ringraziamento a Zingaretti, segna una netta cesura per metodo, obiettivi, alleanze e relazioni. Un vero energico cambio passo per il Pd, sempre più partito europeo, sempre più progressista nei valori, riformista nei metodi, radicale nei comportamenti richiesti a militanti, dirigenti e a tutti i cittadini per uscire insieme dalla crisi”. Così commenta il discorso del nuovo segretario Pd Enrico Letta Salvatore Spitaleri, membro della commissione Paritetica Stato-Regione e componente dell'Assemblea nazionale del partito.

“Giovani, territorio, scuola, salute, lavoro non sono semplicemente temi di un'agenda ma il cuore pulsante di una azione politica perché – aggiunge Spitaleri - il Pd sarà sempre alternativo ad una destra che ci isola dall'Europa e evoca il primato dell'‘io’ a discapito del noi”.

"Molto positivo l’esordio di Enrico Letta che parte da contenuti che condividiamo (Europa, transizione digitale ed ecologica, lifelong learning, ius culturae) e parla non solo al PD, ma all’intero campo progressista che - come ho sottolineato più volte - va ricostruito nel suo insieme", è il commento del consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Alla stima politica e intellettuale per Letta si unisce anche la simpatia personale e umana: il padre di Enrico, Giorgio, è insigne matematico e fu presidente della commissione di Laurea che mi laureò alla Normale ormai molti anni fa. Mi fa piacere che questo nuovo incarico sia assunto dal figlio nel giorno del PiGreco. Infine, mi ha particolarmente toccato la proposta di una cittadinanza italiana ed europea a Patrick Zacky - al quale va ogni giorno il nostro angosciato pensiero - motivata anche dal ricordo di Giulio

Regeni".