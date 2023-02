Enti Locali, al via gli indicatori di stabilità finanziaria

Sono 170 in Friuli Venezia Giulia i revisori degli enti locali che controllano i conti degli oltre 215 Comuni e delle Comunità del sistema delle autonomie, e che si occupano del trasferimento delle informazioni alla Corte dei Conti per lo svolgimento della propria attività di controllo.

Una squadra di professionisti, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge regionale 18 del 2015, che lavorano in coordinamento e su indicazione della regione per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio in tema di garanzia dell’equilibrio complessivo del sistema finanziario e per assicurare la sana gestione economico finanziaria.

I capisaldi della disciplina regionale sul controllo dei conti negli enti locali prevedono: un Albo della Regione dei professionisti abilitati - dove possono iscriversi professionisti residenti in Regione, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali che abbiamo conseguito una formazione accreditata dalla Regione con almeno trenta crediti formativi (30 ore); l’assegnazione degli incarichi tramite sorteggio; il limite di massimo 8 incarichi.

Nell’ambito della propria autonomia la Regione ha anche disciplinato alcune specificità, così oltre all’attività di revisione e controllo dei conti, si sta lavorando per un ulteriore obiettivo: analizzare i bilanci degli Enti Locali non solo in senso statico ma anche prospettico, valutando il corretto utilizzo delle risorse e quindi creando una base anche per le scelte programmatiche.

“L'Amministrazione regionale contribuisce alla formazione dei revisori degli Enti locali consapevole dell'importanza di questa professionalità per continuare a garantire che l'attività di controllo e certificazione dei bilanci dei Comuni venga svolta con indipendenza, efficacia e trasparenza - ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti - e prosegue l'attività di collaborazione con Ancrel e gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili tanto che non è mai venuta a mancare la condivisione su norme o modifiche regolamentari prima di approdare in Consiglio regionale perché è necessario fare in modo che il sistema integrato Regione-Eell sia allargato a tutti i soggetti che partecipano alla sua tenuta”.

“I 170 revisori in Friuli Venezia Giulia - ha dichiarato Micaela Sette, Presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Udine - svolgono un’attività particolare e importante al servizio della collettività, non solo in termini di controlli sui conti pubblici, ma anche per migliorare l’efficienza e la sana gestione. In questo senso, infatti, stiamo lavorando attraverso il gruppo di lavoro congiunto con la Regione per mettere a sistema gli indicatori di stabilità finanziaria, che dovranno essere applicati proprio dai Revisori e relazionati alla Regione e naturalmente ai Consigli Comunali, quale strumento programmatorio e di autocorrezione per assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione a garanzia degli equilibri di bilancio degli enti. In questo percorso la formazione dei revisori riveste un ruolo di primo piano tant’è che come Ordini con Ancrel abbiamo organizzato percorsi formativi finanziati dalla regione, per il doppio delle ore previste dalla normativa".

I revisori segnalano anche alcune criticità che rappresentano un ostacolo importante agli obiettivi: una tra tutte la carenza delle figure dei ragionieri responsabili del servizio finanziario nei Comuni, un tema che impatta sull'intero sistema e sulla stessa attività dei controlli.

Ieri è stato inaugurato è il corso di formazione per i Revisori Enti Locali della Regione, finanziato 30 mila euro dalla Regione stessa, che prevede circa 60 ore di formazione con particolare riferimento agli argomenti all’ordine del giorno come l’attuazione del Pnrr che vede consegnato ai Comuni un ruolo importanti e che conseguentemente assegna ai Revisori il controllo degli aspetti formali ma anche del rispetto della tempistica.

“Sono 20 anni che come Ancrel collaboriamo con gli Odec nella formazione dei revisori Enti Locali - ha dichiarato Rosa Riccardi, presidente Ancrel Fvg - e rappresentiamo una qualificata presenza presso gli Enti attraverso un dialogo costante con la Regione che da tre anni finanzia i percorsi formativi. Il tavolo di confronto con la Regione va costantemente alimentato dai nuovi temi: la preparazione del revisore al primo incarico da un lato, l’analisi della capacità amministrativa degli Enti, senza dimenticare la riorganizzazione delle funzioni che potrà utilmente assumere la nuova Provincia. Sul fronte dell’utilizzo dei fondi del Pnrr, l’Ancrel ha in pubblicazione il suo primo volume sui controlli dei revisori degli enti locali. Si tratta di uno strumento utile per i colleghi che possono affiancare gli enti in questo percorso complesso".