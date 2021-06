Enti locali, salute e ambiente in Consiglio regionale

Ancora una giornata interamente dedicata ai lavori d'Aula con una parentesi, immediatamente successiva, riservata anche ai lavori della II Commissione permanente in tema di turismo, ricettività e natura. Saranno questi i principali appuntamenti previsti nel corso della settimana tra il 28 giugno e il 4 luglio per quanto concerne le attività del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Archiviata la seduta di mercoledì 23 giugno, che aveva visto l'Assemblea legislativa del Fvg concentrata sul rendiconto 2020 del Consiglio ma, soprattutto, sull'espressione di unanimità manifestata per la risoluzione sulla Sessione europea 2021, i lavori dei consiglieri saranno questa volta interamente dedicati all'esame di otto mozioni che spazieranno tra Enti locali e salute, digitale e ambiente, sport e territorio.

Come determinato dai Capigruppo, dunque, i consiglieri si ritroveranno alle 10.30 di martedì 29 giugno nell'emiciclo di piazza Oberdan a Trieste per affrontare inizialmente la mozione 255, depositata dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia (Claudio Giacomelli, Alessandro Basso e Leonardo Barberio) e relativa alla necessità di innovativi strumenti di supporto e monitoraggio per la gestione delle risorse del Recovery Fund da parte degli Enti locali, nonché di un adeguato piano assunzionale.

Seguirà la mozione 233 di ispirazione forzista (Mara Piccin, Giuseppe Nicoli e Franco Mattiussi, insieme a Basso) dedicata al recupero di un padiglione dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e alla sua riconversione in struttura per le cure intermedie. Derivano, invece, dagli uffici del Carroccio le due successive mozioni: la 169 (primo firmatario Elia Miani) dedicata all'installazione di ripetitori per il mantenimento e il potenziamento della copertura di rete mobile e internet all'interno delle gallerie e dei tunnel regionali; e la 143 (la sigla iniziale è del capogruppo Mauro Bordin) per accelerare il recupero e il riutilizzo degli inerti da Costruzione e Demolizione (C&D) in armonia con gli indirizzi comunitari.

Entrambe incentrate sul tema della salute le mozioni a seguire, prima delle quali la 260 (con il civico Tiziano Centis a guidare la lista con altri 13 sottoscrittori) dedicata alla direzione della Sores, all'inosservanza dell'obbligo vaccinale del personale sanitario e alle conseguenti ricadute sull'efficacia della campagna vaccinale tra i cittadini del Fvg. Quindi, sarà la volta della 268 (della dem Mariagrazia Santoro e altri 17 consiglieri) "contro gli inaccettabili attacchi social no vax al personale medico e per una campagna pubblica di sostegno alla vaccinazione anti Covid".

La chiusura della sessione pomeridiana sarà affidata "al riconoscimento, quale esempio meritevole di capacità imprenditoriale pubblico-privata, dell'intesa tra il Comune di Udine e l'Udinese Calcio che ha permesso la ristrutturazione dello Stadio Friuli" (269 con Furio Honsell di Open Sinistra Fvg primo firmatario) e alla necessità di tutelare l'acqua e il territorio (265 proposta da Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli del Patto per l'Autonomia).

Il giorno successivo, mercoledì 30 giugno, sarà invece impegnata la II Commissione consiliare che, presieduta da Alberto Budai (Lega) e riunita a Trieste, dedicherà un'intera seduta pomeridiana (l'inizio è fissato alle 14.30) per esprimere un parere su quattro deliberazioni della Giunta regionale. I temi, nell'ordine, saranno inerenti alle strutture ricreative ecocompatibili in aree naturali, a quelle ricettive alberghiere a proprietà frazionata, ai condhotel e, infine, al riconoscimento dei cammini locali del Fvg.