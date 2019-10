Enti locali, via libera all'autonomia di spesa

"Un ulteriore passo verso l'autonomia del territorio del Friuli Venezia Giulia". È questo, secondo l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, il significato del disegno di legge sul recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, che fa seguito all'accordo tra Stato e Regione dello scorso 25 febbraio.

Il ddl, approvato all'unanimità dall'Aula nella seduta odierna, rende più elastica la spesa pubblica su base regionale. "Se fino ad ora - ha spiegato Roberti - gli enti locali dovevano essere considerati singolarmente e ciascun comune era tenuto a rispettare i vincoli per il contenimento della finanza pubblica imposti dallo Stato, da oggi la Regione diventa l'attore principale e assume il compito di portare il saldo a sistema". Che cosa cambierà? "Potremo, ad esempio, dire noi dove deve essere assunto il personale tra Comuni e Regione e potremo modulare i vari tetti di spesa all'interno del nostro sistema. In questo modo - ha aggiunto Roberti - l'autonomia si esercita in maniera effettiva".

L'assessore, ricordando che il percorso del sistema integrato era iniziato già vent'anni fa, ha ribadito che "da qui ai prossimi mesi si susseguiranno altri provvedimenti che permetteranno di mettere ordine nel sistema delle autonomie locali e della Regione stessa, completando un grande mosaico normativo. La riforma degli Enti locali sarà presentata a novembre - ha confermato Roberti - mentre disegni di legge successivi riguarderanno la figura del segretario comunale e il sistema dei trasferimenti agli Enti pubblici e agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia".

"Ho sentito il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, qualche giorno fa e mi ha garantito informalmente che nel prossimo Consiglio dei ministri verrà inserito il recepimento della norma sul sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia". Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga dopo l'approvazione in Aula consiliare della legge che recepisce i principi fondamentali del sistema integrato del Friuli Venezia Giulia a seguito dell'accordo tra Stato e Regione, accordo siglato dallo stesso Fedriga con l'allora ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.

Il governatore, che ha ringraziato Maggioranza e Opposizione per il voto unanime, ha affermato che "oggi tutto il Consiglio regionale fa un grandissimo passo, come non si vedeva da anni, verso la tutela e la valorizzazione dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia".