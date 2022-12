Entra in funzione il portale regionale cantieri

.Dall'1 gennaio 2023 in Friuli Venezia Giulia sarà obbligatorio segnalare l'avvio dei lavori edili mediante notifica ex art. 99 del D.Lgs 81/08 solo attraverso il Portale regionale cantieri. A darne notizia il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.

La "notifica ex art. 99" è una comunicazione obbligatoria per alcune tipologie di lavori edili, il cui mancato invio comporta una sanzione per il committente dei lavori. Il portale consentirà ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti di inviare contemporaneamente agli enti competenti (Azienda sanitaria, Ispettorato del lavoro, Prefettura e Cassa edile) una notifica di avvio cantiere, di archiviarla in formato digitale o stamparla.

L'accesso è possibile tramite SPID e presto verrà implementata la funzione di accesso tramite la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In base all'indirizzo del cantiere digitato, il portale invia automaticamente agli enti competenti per territorio la notifica; sono possibili anche gli aggiornamenti storicizzati della comunicazione in caso di modifiche, ad esempio delle imprese presenti. Il portale permetterà di creare una banca dati regionale dei cantieri a uso degli enti di controllo e, in futuro, di programmare le attività di vigilanza in base alla stima del "rischio di cantiere" dei cantieri notificati.

Il portale è già attivo in via sperimentale dal 15 giugno 2022 e fino a ora poteva essere utilizzato alternativamente agli altri mezzi di invio (pec, posta). Dal primo gennaio 2023, però, diventerà l'unico mezzo di trasmissione utilizzabile per i cantieri siti nel territorio della regione.

Grazie ai feedback dei cittadini e professionisti che lo hanno utilizzato fino a oggi sono state migliorate alcune funzioni (ad esempio la possibilità di invio anche alle mail delle imprese esecutrici, identificazione dei condomini come committenti)..

Le modalità di accesso al portale, di inserimento delle informazioni e le principali funzioni dello stesso sono illustrate nei video predisposti da Insiel:

A cosa serve e a chi è rivolto il portale

Funzionalità del Portale Cantieri Fvg (Po.Ca.)

Approfondimento sulla gestione delle pratiche

Approfondimento sui feedback del sistema

Webinar di presentazione Portale

Per supporto telefonico in caso di malfunzionamento sono attivi il numero verde 800098788 e per le chiamate da cellulare o dall'estero il numero 0400649013.